ONA JE SVJETSKA ‘DIVA RAZVODA’: Samohrana majka troje djece najtraženija je odvjetnica u rastavama brakova

Britanka Ayesha Vardag najtraženija je odvjetnica na svijetu pri rastavama brakova. No, njeni klijenti moraju imati poprilično dubok džep budući da savjeti i usluge te samohrane majke vrijede suhog zlata.

Ayesha Vardag, 49-godišnja je Britanka i najtarženija odvjetnica na svijetu kad je riječ o razvodima. Rezultati njezinog rada toliko su zavidni da je dobila i titulu “diva razvoda”. Ne čudi to ni malo jer svojom specijalnošću onima s dubokim džepovima nakon razvoda osigurava najbolju moguću nagodbu na kraju braka.

Vardag je ured smjestila u Londonu, gradu s reputacijom “svjetske metropole razvoda”, no osam, nazovimo ih ispostava, ima diljem Velike Britanije. Ipak, privlači veliki broj klijenata iz različitih zemalja svijeta. A parovi se nerijetko bore tko će prvi “uhvatiti”. Za svoje pobjede Vardag naplaćuje prava mala bogatstva pa tako primjerice svoj sat vremena s porezom naplati i 795 funti, pa godišnje zaradi i 10 milijuna.

No, ne prima ta slavna odvjetnica samo riječi hvale. Kritike su vrlo česte pa su je u pravnom svijetu tako prozivali zbog samopromocije i agresije. No, ona na te optužbe odgovara riječima da je prepoznala važnost umrežavanja te da mnogi ne mogu podnijeti da se žena pravdeno bori za svoj kutak.



Bitka u vlastitoj brakorazvodnoj parnici

“Uvijek sam izuzetno pristojna s drugom stranom, međutim žestoka sam u parnicama. Tip sam koji kopa i ne odustajem, a mnogi nisu navikli da su žene takve. Jasna sam i odlučna i uzimam svoj prostor za stolom. Neki ljudi to moguu smatrati zastrašujućim no pitam se ima li su svemu tome elemenata seksizma”, kaže Vardag.

Ta 49-godišnjakinja rođena je u Oxfordu. Majka joj je Brirtanka, a otac Pakistanac. No, on ju je napustio još kada je bila mala pa ga slabo i poznaje. Kroz odgoj samohrane majke djevojčica je daleko dogurala. Bila je odlična u gramatici, završila Cambridge, gradila karijeru u financijskom i komercijalnom pravu sve dok 2000. u vlastitoj brakorazvodnoj parnici nije poželjela promijeniti obiteljski zakon. Tada se specijalizirala za razvode.

“Odvjetnik koji me je zastupao u brakorazvodnoj parnici kasnije me i zaposlio. Obiteljski zakon jako me uzbuđuje. Boriš se za to da ljudi zdrže svoje domove ili poslove ili, pak da ostanu u kontaktu sa svojom djecom”, opisuje odvjetnica koja je vlastitu odvjetničku tvrtku pokrenula 2005.

Bez klijenata i s troje djece pokrenula biznis

U to vrijeme nije imala ni jednog klijenta, a bila je samohrana majka koja je uzdržavala troje djece. Jedini način bio je da sama sebe predstavi na događajima na kojima se pojavljivala. No, ipak, njen prvi klijent bila je jedna majka s kojom se u školi svoje djece našla usred razgovora. Potom se posao razvijao.

Danas Vardags u svom uredu zapošljava 55 odvjetnika, ali se pojavljuje i na televiziji gdje redovito komentira problematiku obiteljskog zakona. U posljednje vrijeme boravi u Dubaiju gdje također ima klijente.

Jedna od njenih klijentica u ovoj godini bila je i bivša malezijska kraljica ljepote Pauline Chai kojoj je u razvodu osigurala pozamašnu svotu od 64 milijuna funti, piše BBC