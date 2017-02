‘ONA JE META ISIS-ovih FANATIKA’: Upoznajte Joannu, dansku studenticu koja se otišla boriti u Siriju – ovo je gotovo filmska priča

Mlada Dankinja, inače bivša studentica na fakultetu političkih znanosti, koja se u Siriji obučavala za snajperista i borila protiv Islamske države, kaže da je “izgubila sve” nakon što su joj džihadisti zaprijetili likvidacijom.

23-godišnja Joanna Palani napustila je fakultet i otišla u Siriju boriti se protiv džihadista. Na prvim linijama bojišnice provodila je po devet dana u komadu, uz svoju vjernu pratiteljicu, snajpersku pušku ruske proizvodnje. Vježbala je gađanje na ISIS-ovim živim metama.

Sada je primorana živjeti u tajnosti, a u domovini joj prijeti zatvorska kazna jer se oglušila na danski zakon koji zabranjuje državljanima da se odlaze boriti u Siriju. No, Joanni prijete i fanatici koji su je obećali oteti, pretvoriti u seksualnu robinju i konvertirati na islam.

‘To je moj odabir’

U ekskluzivnom intervjuu kojeg je dala za Daily Mail, Joanna objašnjava zašto je riskirala slobodu i otišla u Siriju boriti se protiv ISIS-a, opisuje napornu obuku za snajperista, te govori kako je sve to ostavilo razorne posljedice na njezin život.



“Spremna sam se odreći svog života i slobode ako bi time zaustavila napredovanje Islamske države, kako bi svi u Europi bili sigurni. To je moj odabir. Ali sad me vlastita zemlja gleda kao terorista”, započinje Joanna svoju priču.

Također, u intervjuu Daily Mailu prvi put je priznala kako je prošlog ljeta prekršila stroge danske antiterorističke zakone te se ponovno vratila ratovati u Siriju.

“Žao mi je što sam prekršila zabranu, ali osjećala sam da nemam izbora. Nisam očekivala da ću izgubiti gotovo sve u borbi za sigurnost vlastite zemlje, koja mi sad i sama želi uzeti slobodu. Živim u jednoj od najboljih zemalja na svijetu, ali ja sam zapravo beskućnica koja gladuje i smrzava se po noći. Nikome više ne vjerujem”, kaže Joanna.

“Ne želim da ISIS prijeti europskim zemljama i ljudima kao što su učinili u Kurdistanu”, nastavlja.

Život bjegunca u Danskoj

Studentici je u rujnu 2015. godine izdana zabrana odlaska u Siriju, ali ona je prekršila zakon i ipak otišla ratovati protiv ISIS-a od lipnja do listopada 2016. “Nisam mogla ostaviti svoje suborkinje u nevolji”. Zbog kršenja zakona u Danskoj joj prijeti dvije godine zatvorske kazne.

Osim što osjeća da ju konstantno proganjaju danske vlasti, Joanna cijelo vrijeme mora živjeti u sjeni tjeralice koju je za njom raspisao ISIS. Žele je živu ili mrtvu, i za to nude milijun američkih dolara. Joanna nema stalnu adresu, živi na jednom mjestu maksimalno tri dana i konstantno se seli.

“Svake noći se smrzavam i odlazim u krevet gladna. S ponosom bih prihvatila deset godina zatvora ako bi to spasilo ljude, ali isto tako ne želim prihvatiti niti dana ako me Danska vidi kao opasnost. Ne razumijem zašto me danski obavještajci vide kao prijetnju kad se borim za spas Europe i za prava žena”, kaže Joanna.

‘Željela sam se vratiti djevojkama u Siriju’

Uhićena je 7. prosinca, trebala je provesti tri tjedna u zatvoru, ali ju je sudac pustio na slobodu 23. prosinca. Dok je bila iza rešetaka saznala je za novu prijetnju. Joanni su rekli da je ISIS izdao tjeralicu za njom na iznos od milijun američkih dolara. “ISIS me želi ubiti, ili zarobiti i pretvoriti u seksualnu robinju”, kaže.

Joanna je ispričala i dijelove svoje ratne priče. Borila se u poznatoj ženskoj brigadi u Kurdistanu, na strani YPG-a. Prisjetila se žena koje su oslobodili iz mučeničkih okova, mnoge od njih su, kaže, uzele pušku u ruke i same krenule u rat protiv terora.

Prošlog ljeta se vratila u Siriju kad je krenula bitka za strateški važan grad Manbij, sjeveroistočno od Alepa. “Željela sam se vratiti svojim djevojkama u Siriju. Nije mi lako biti u Danskoj dok mi prijatelji ginu u ratu”, kaže.

Joanna je 6. lipnja zgrabila putovnicu i odletjela natrag u Kurdistan. Pod okriljem noći pješačila je sedam sati kako bi prešla iračku granicu i ušla u sjevernu Siriju.

“U tom razdoblju mog života toliko je bilo lakše biti u Siriji nego u Danskoj”, ispričala je. Njezin bataljon ubio je više od stotinu ISIS-ovih fanatika.

“Ustala bi se u 4 ili 5 ujutro, uzela moju SVD pušku, AK-47 i dvije ručne granate. Kao snajperist mogla sam biti na prvim linijama i pod devet dana u komadu. Pronašla bi komfornu poziciju dalje od prozora i legla samo s prstom na obaraču. Danju smo branili svoje položaje, a noću stavljali infracrvene naočale i kretali u lov na džihadiste “, kaže.

Idol joj je sovjetska ‘Dama Smrt’

Inače, Joannin idol u djetinjstvu bila je Ljudmila Pavličenko, snajperistica Crvene Armije koja je za vrijeme Drugog svjetskog rata u smrt poslala ukupno 309 nacista. Borila se u bitkama za Odessu i Sevastopol na Krimu. Nadimak joj je bio “Dama Smrt”. Prema pisanju magazina Time, Pavličenko je jedan od najboljih snajperista u povijesti i najuspješnija žena snajperist ikad.