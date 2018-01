‘ON JE POTPUNO SIŠAO S UMA’ Trump se okomio na najbližeg suradnika koji ga je prozvao zbog ‘izdajničkog sastanka s Rusima’

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je njegov negdašnji bliski suradnik u kampanji i bivši glavni strateg Bijele kuće Steve Bannon “izgubio razum” nakon što je taj ultradesničar kritizirao predsjednikova sina i zeta zbog “izdajničkog” sastanka s Rusima.

“Steve Bannon nema ništa samnom niti s mojim predsjedništvom. Kada je dobio otkaz nije samo izgubio posao nego i razum”, rekao je Trump.

BIVŠI GLAVNI STRATEG BIJELE KUĆE: ‘Sastanak Trumpova sina s Rusima bio je izdajnički čin’

Trum je kazao da Bannon nije zaslužan za njegovu pobjedu na predsjedničkim izborima 2016. i da je kriv za gubitak senatorskog mjesta u Alabami koje su republikaci imali više od 30 gopdina.

“Steve se pravi da je u ratu s medijima koje naziva oporbenom strankom, a provodio je vrijeme u Bijeloj kući puštajući lažne informacije u medije kako bi se pokazao važnijim nego što je bio. To je jedina stvar koju dobru radi”, dodao je američki predsjednik.

Bannon je nazvao je sastanak Trumpovog sina i glavnih dužnosnika iz kampanje sa skupinom Rusa u lipnju 2016. “izdajničkim” i “nedomoljubnim”, pokazuju ulomci iz nove knjige koje je u srijedu dobio na uvid Reuters.

Bannon je ostao zaprepašten susretom u Trump Toweru u New Yorku na kojem je ruski odvjetnik navodno ponudio inkriminirajuće informacije o predsjedničkoj kandidatkinji demokrata Hillary Clinton, stoji u knjizi “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (“Vatra i bijes: unutar Trumpove Bijele kuće”), autora Michaela Wolffa.

Wolff, inače novinar Hollywood Reportera, knjigu je napisao na temelju više od 200 razgovora s predsjednikom, njegovim najbližim suradnicima i članovima administracije.

Potencijalna urota Truma i Rusije

Na susretu koji je organizirao Trumpov sin Donald Jr. sudjelovao je i predsjednikov zet Jared Kushner, kao i tadašnji šef kampanje Paul Manafort. Taj je sastanak postao tema savezne istrage o potencijalnoj uroti Trumpa i Rusije na izborima, što američki predsjednik odbacuje.

“Trojica istaknutih dužnosnika kampanje smatrali su da je dobra ideja susresti se sa stranom vladom unutar Trump Towera, u konferencijskoj sali na 25. katu, bez odvjetnika. Nije bilo odvjetnika”, rekao je Bannon u toj knjizi.

“Čak i ako ne mislite da je to izdaja, nepatriotski čin ili grozno sr..e, a ja mislim da je sve to, svejedno bi odmah trebali pozvati FBI”, istaknuo je Bannon.

Bannon je postao Trumpov šef kampanje u mjesecima uoči izbora u studenom 2016., nakon susreta u Trump Toweru, a nakon izborne pobjede je postao glavni strateg Bijele kuće tijekom turbulentnih prvih osam mjeseci predsjedništva.

Trump mu je uručio otkaz u kolovozu, uklonivši tog krajnje desnog arhitekta svoje pobjede i glavnog poticatelja nacionalističkih i antiglobalizacijskih aspekata njegove politike.