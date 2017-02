NAJSLAVNIJI ZATVORENIK USKORO NA SLOBODI? Mnogi i dalje vjeruju da je ubio ženu, a izlazi zbog dobrog vladanja…

Foto: JAE C. HONG/AFP

Jedan od najpoznatijih zatvorenika na svijetu, bivša zvijezda američkog nogometa OJ Simpson, uskoro bi mogao biti pušten na slobodu i uživati u višemilijunskoj mirovini.

The Independent piše kako će Odbor za pomilovanje na ročištu zakazanom za 3. srpnja preporučiti uvjetno puštanje na slobodu 69-godišnje posrnule zvijezde osuđene na 33 godine zatvora, a na temelju njegovog uzornog ponašanja u zatvoru.

Pomilovanje za uzorno ponašanje

Ako se to dogodi, Simpson bi mogao biti na slobodi već 3. listopada i to nakon što je odslužio manje od trećine kazne. On je 2008. godine osuđen za niz kaznenih djela uključujući oružanu pljačku i otmicu.

Njegov branitelj Daniel Hill, odvjetnik iz Las Vegasa, uvjeren je da će OJ Simpson biti pomilovan.



“On je tip osobe koja se pušta na uvjetnu slobodu. Već je dosta vremena proveo u zatvoru ne izazivajući za to vrijeme nikakve probleme”, kazao je Hill.

OJ Simpson postao je velika zvijezda američkog nogometa kasnih 1960-tih, a uvršten je i u sportsku Kuću slavnih. Po završetku sportske akrijere u Hollywoodu je započeo glumačku karijeru. Najpoznatiji je bio po ulogama u komedijama poput serijala Goli pištolj.

Optužen za ubojstvo bivše supruge i njenog dečka

Njegovo posrnuće počelo je sredinom devedesetih kada je osumnjičen i optužen za brutalno ubojstvo svoje bivše supruge Nicole Brown i njenog ljubavnika Ronalda Goldmana. Oni su bili okrutno nasmrt izbodeni nožem.

Iako je nakon spektakularnog suđenja koje se danima pratilo u televizijskim prijenosima 1997. bio oslobođen optužbe, obitelji ubijenog para podigle su tužbu protiv njega, a građanska je porota odlučila da je ipak kriv. Sudac je tada donio odluku da Simspon mora obiteljima svoje bivše supruge i njenog dečka isplatiti rekordnih 33,5 milijuna dolara odštete. Obitelji ubijenog para do sada su, međutim, dobile tek neznatni dio od te svote.

Iza rešetaka prima ogromnu mirovinu NFL lige

Osramoćena zvijezda danas služi kaznu u zatvoru Lovelock u Nevadi, a i iza rešetaka uspio je nagomilati značajno bogatstvo zahvaljujući izdašnoj mirovini NFL lige. Njemu, naime, svakoga mjeseca na račun sjedne mirovina u iznosu od skoro 25 tisuća američkih dolara. Procjenjuje se bi ga nakon pomilovanja na bankovnom računu mogla čekati svota od 2,5 milijuna dolara.

Simpson je 2008. godine proglašen krivim za otmicu i oružanu pljačku u Las Vegasu. On se tada branio tvrdeći da mu je jedan trgovac sportskim memorabilijama ukrao zbirku njegovih trofeja iz NFL lige.

