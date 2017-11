OGLASILA SE MAJKA ČIJI JE AUTO I BEBU ODNIO PAUK: ‘Ništa loše nisam napravila. I mene su moji roditelji ostavljali samu u vozilu’

Mlada majka kojoj je u nedjelju navečer u Beogradu pauk odnio automobil i šestomjesečnu bebu u njemu našla se usred žustre rasprave.

Jedni joj drže stranu tvrdeći da radnici komunalnog poduzeća nisu smjeli odvesti automobil a da prethodno nisu provjerili ima li nekoga u njemu, dok ženi većina zamjera što je bebu uopće ostavila samu u vozilu.

Zbog njezinog poteza tvrtka ‘Parking servis’ prijavila je Jelenu Manojlović socijalnoj službi. Ona, pak, tvrdi da nije učinila ništa nepromišljeno.



“I mene su moji roditelji ostavljali samu u automobilu na par minuta kada su morali izaći, a čuvali su me kao kap vode na dlanu. Dijete nije bilo dugo u automobilu, svega par minuta. Mnogi me pitaju što bi bilo da su lopovi došli i provalili u automobil. Pa u tom slučaju vjerujem da ne bi odvezli auto s bebom na stražnjem sjedalu. Stali bi s krađom, što ljudi iz ‘Parking servisa’ nisu učinili”, kaže Manojlović.

Ipak, srpski mediji iskopali su čak dva beogradska slučaja u kojima su lopovi ukrali automobil i pobjegli dok su djeca bila na zadnjem sjedalu vozila. Srećom, sve je završilo bez posljedica za mališane, no roditeljima koji su ih ostavljali same to nikako ne smije biti opravdanje za njihove postupke.