OGLAS BOSANCA ŠOKIRAO REGIJU: ‘Dajem imanje ‘ko mi nađe posao u Švicarskoj. Kako da volim svoju zemlju kad sam gladan!?’

Brojni oglasi na ovim prostorima u posljednje vrijeme gotovo šokiraju. Iako bi se za neke od njih rekli da su bizarni, psiholozi tvrde drugačije.

“Dajem imanje ko mi nađe posao u Švicarskoj, da me firma zaposli i da napiše ugovor po švicarskom standardu”, objavio je prije nekoliko dana na društvenim mrežama Zijad Hotić iz Sanskog Mosta i tako se svrstao u sad već niz onih oglasa u potrazi za poslom i boljim životom u BiH koji su postali kulturološki fenomen modernog vremena.

Zijad je iz gradića koji na dnevnoj bazi gubi pet do deset stanovnika, a njegova ponuda iako djeluje bizarno nije za odbaciti jer je vrijednost imanja sa zemljištem velika. Ipak, prijatelji ga savjetuju da se oženi jer bi mu to bio lakši put do Švicarske. Zijad se ipak nada poslu jer je u Švicarskoj već davno prije i radio pa se tako ne da omesti niti od onih koji su mu slali poruke da je izdajnik.

‘Kako da volim Bosnu kad sam gladan u njoj!?’

“Kako da volim Bosnu kad sam gladan u njoj!? Gladan čovjek ne može da razmišlja o patriotizmu i domovini. Zato ja halalim imanje za posao, da spasim sebe, suprugu i sina”, otvoreno govori Hotić za Al Jazeeru Balkans.



Psiholog Srđan Puhalo smatra da Hotićev oglas i nije tako bizaran. “Jednostavno rečeno, čovjek nudi trampu, daje nekretnine za putovnicu Švicarske, odnosno papire za rad. Naravno, postavlja se pitanje zašto se netko odriče 50 godina života na ovaj način, ali je sasvim jasno da je procijenio da mu imanje ne znači ništa za njegovu budućnost. Ljudi su razočarani u trenutno stanje u Bosni i Hercegovini, kako ona funkcionira i bez nade da se može nešto popraviti, posebice da oni mogu nešto promijeniti. Zato i odlaze ili, bolje reći, bježe odavde”, kaže Puhalo, uz ogradu da ne zna koliko je ovo racionalno ili iracionalno, ali dodaje da je itekako prisutno.

Nema prevoditelja bez “lijepog, održavanog izgleda”

Za razliku od Hotića, natječaj za prevoditelja austrijskog kontingenta EUFOR-a u Bosni i Hercegovini pršti od bizarnosti. Objavljen je na jednoj oglasnoj ploči, a kao dva minimalna uvjeta za budućeg prevoditelja navedeno je da treba imati “dobro održavan / lijep izgled” i “dobro znanje latiničnih slova”. Posebno provokativan, pa i apsurdan, bolje rečeno, tragikomičan jest zahtjev EUFOR-a da kandidat bude sposoban za “konsekutivnu komunikaciju na lingvističkim i kulturnim osnovama”, kao da je riječ, npr., o natječaju za tajnika Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda.

Studentima nudi rad, no neće ih platiti

Jedan vlasnik novootvorenog fast fooda u Zagrebu smislio je “opak” trik za zaposlenje dva studenta – naime, ponudio im je preko Facebooka da za njega rade – besplatno! Točnije, “genijalac” je tražio da mu prva dva mjeseca rade kao dostavljači hrane besplatno, a za napojnice koje bi eventualno dobili od naručitelja.

“Znači, ako dobijete 250 kuna bakšiša toga dana, sve ostaje vama… Povlastice: ugodno radno okruženje, pravo izbora na jedan ‘gablec’ dnevno do 25 kuna (nije uključeno piće), trenutno nemamo posebna vozila za dostavu, pa bi se koristili isključivo mojim autima (BMW, Peugeot 3008). Potrebno iskustvo u vožnji, pa prvo idemo na testnu vožnju, da vidimo koliko poznajete kvart. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, javite mi se u inbox”, stoji u inteligentnom i bezobraznom oglasu, uz dodatni komentar vlasnika kako, dok se fast food ne uhoda, “moramo stisnuti zube”.