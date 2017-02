ODVRATNIJE SCENE NISTE VIDJELI: Objavljena snimka izvlačenja parazita dugog dva metra iz usta pacijenta

New England Journal od Medicine objavio je video operacije tijekom koje je pacijentu iz Indije iz usta izvučen parazit dug čak dva metra, piše The Verge.

Operacija je obavljena u bolnici u New Delhiju, nakon što je 48-godišnji pacijent dva mjeseca trpio bolove u području abdomena. Kolonoskopija je pokazala kako se u njegovom trbuhu nastanio parazit, nakon čega su liječnici obavili i endoskopiju – u pacijenta su umetnuli cjevčicu s kamerom te potvrdili znakove infekcije.

Liječnici, koji su tijekom operacije izvukli parazita, bili su iznenađeni dužinom istog.





Nevjerojatno dugačak parazit

‘Nikada dosad nismo vidjeli baš takav slučaj’, rekao je liječnik. Operacija je trajala sat i 15 minuta.

Parazit je identificiran kao Taenia Solium, u prijevodu svinjska cestoda. Ljudi se njime mogu zaraziti ako pojedu nedovoljno termički obrađenu svinjetinu koja je zaražena tim parazitom ili ako dođu u dodir s kontaminiranim fecesom.

Može biti neprimijećen godinama, no to ne znači da je bezopasan

Parazit je obično dva do osam metara dug, a može proizvesti oko 50.000 jajašaca. Budući da nema nikakve simptome, godinama može živjeti u organizmu čovjeka da ga se ne otkrije. No, to ne znači da je bezopasan – može uzrokovati ciste u mozgu i mišićima te infekciju zvanu cisticerkoza. Kod težih slučajeva takvo što može dovesti do napadaja i moždanog udara.

Ukoliko ste dovoljno jakog želuca, video operacije možete pogledati ovdje.