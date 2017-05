ODMOR OD KRALJEVSKIH DUŽNOSTI: Nizozemski kralj uskoro će pilotirati Boeingom 737

Nizozemski kralj Willem-Alexander, koji već 21 godinu bar dvaput mjesečno putuje zrakoplovima KLM-a, ali ne kao putnik već kao kopilot, najavio je skoro pilotiranje Boeingom 737, piše nizozemski dnevni list De Telegraaf.

U intervjuu za De Telegraaf Willem-Alexander je kazao da je još od malih nogu zbog “plave krvi” bio pod povećalom javnosti, zbog čega je brojne pojedinosti iz privatnog života bio prisiljen skrivati od svojih sugrađana i općenito od javnosti.

Jedna od njih je i informacija da je već 21 godinu “gost-kopilot” na letovima KLM-ovih zrakoplova Fokker 70. Otkrio je i da se počeo usavršavati za upravljanje Boeingom 737, s obzirom na to da će te zrakoplove KLM uskoro zamijeniti modernijima.

Javnost nije znala da je kralj pilot

Nije tajna da je Willem -Alexander kvalificirani pilot, no nije se znalo za njegovo kopilotiranje, a kada se obraćao putnicima, kao kopilot se nije mora predstaviti putnicima.



Pedesetgodišnji otac troje djece i kralj 17 milijuna nizozemskih građana pilotiranje smatra svojih hobijem, koji ga “opušta od kraljevskih dužnosti i omogućuje mu da se fokusira na nešto sasvim drugo”. Dodao je i da se nada kako će “u skoroj budućnosti uspjeti putovati i do dalekih destinacija”.

Letenje ga opušta

“Putnici me nijednom nisu prepoznali u uniformi. Možda su neki posumnjali, no nikad im se nisam predstavio”, ispripovijedao je. “Imate zrakoplov, putnike i posadu i ogromnu odgovornost za sve njih. Ne smijete u zrakoplov sa sobom ponijeti probleme sa zemlje. Morate se u potpunosti koncentrirati na nešto sasvim drugo, a za mene je upravo to onaj dio letenja koji mi omogućuje najveću relaksaciju”, kazao je.