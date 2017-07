ODMOR IZ SNOVA ZAVRŠIO TRAGEDIJOM: Australski turist poginuo tijekom paraglidinga, njegova supruga je sve snimila

Jedan je australski biznismen uskočio u vlastitu smrt tijekom paraglidinga na Tajlandu, a njegova je supruga snimila taj zastrašujuć pad s plaže.

Roger John Hussey nasmijao se svojoj ženi dok je stajao na plaži Kata u Phuketu na Tajlandu i spremao se na sudjelovanje u vodenom sportu. No samo nekoliko trenutaka nakon što se dignuo u zrak, ovaj je 70-godišnjak pao u more ispod njega, dok su njegova supruga i deseci šokiranih posjetitelja plaže gledali.

Hitne službe odvezle su ga brzo do obližnje bolnice, no ubrzo je proglašen mrtvim.





Ovaj poslovnjak iz Pertha i njegova žena, inače Tajlanđanka Budsabong Thongsangka, navodno su 12 dana proveli na svojem odmoru iz snova. Hussey je imao istaknutu karijeru u poslovnoj industriji, a radio je kao izvršni direktor, direktor i predsjedatelj u nizu javnih i vladinih tvrtki, javlja Daily Mail.

Nakon njegove smrti, uhićeni su operater broda i član osoblja na adrenalinskoj aktivnosti parasail, a optuženi su navodno zbog nesmotrenosti koja je dovela do njegove smrti. Policija je priopćila da je u tijeku istraga cijelog incidenta. Dvojica uhićenih navodno su policiji rekli da je Hussey slučajno povukao kuku koja je dovela do otkopčavanja njegovog pojasa, zbog čega je pao u more.

Policija tvrdi da je imao crvene tragove na tijelu koje je prouzročio pad u vodu. Njegovo je tijelo poslano na obdukciju kako bi se otkrilo je li njegova smrt posljedica utapanja ili udarca.

Na istoj se plaži prije nekoliko mjeseci dogodila slična tragedija u kojoj je prilikom sudjelovanja u vodenim aktivnostima poginula jedana australska turistkinja.