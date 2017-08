OČAJNI OTAC CURICE (8) STRADALE NA PLAŽI: ‘Pilot je htio spasiti sebe, od sada imam samo jednu životnu misiju…’

Očajni otac osmogodišnjakinje koja je jučer poginula na portugalskoj plažu na koju se srušio avion Cessna napao je pilota da je svoju sigurnost stavio ispred sigurnosti ljudi koji su se nalazili na plažu Sao Joao u trenutku kad je prisilno spustio maleni zrapolov u kojem se nalazio s još jednim muškarcem.

Podsjetimo, pilot manjeg sportskog zrakoplova nakon otkazivanja motora prisilno je sletio na plažu nedaleko Lisabona pri čemu je smrtno stradalo dvoje ljudi koji su se u tom trenutku sunčali na plaži – 50-godišnji muškarac i 8-godišnja djevojčica imena Sofia. Ostali su kupači u panici uspjeli pobjeći u more.

Slomljeni otac djevojčice rekao je kako je pilot trebao sletjeti u more, a ne na plažu.

‘Rekao sam Sofiji da bježi iza mene, a ona je trčala što je brže mogla. Kada sam vidio da su ostala djeca sigurna te pogledao prema njoj, primijetio sam da ju je avion udario. Otišao sam do pilota, a on mi je rekao kako je izgubio kontrolu nad letjelicom. Htio sam ga udariti, ali nisam to učinio’, kazao je slomljeni otac.

‘Samo je htio spasiti sebe’

‘Mislim da je taj čovjek samo htio spustiti avion, bez razmišljanja o sigurnosti ostalih. Vjerujem da pati, ali njegova je glavna briga bila sigurno sletjeti’, rekao je.

Bijesno je dodao kako mu je sada životna misija uvjeriti se da taj pilot, nakon što je ubio njegovu kćer, više nikada ne poleti. Također je apelirao na vlasti da donesu zabranu letenja preko plaža.

Pilota su napali i svjedoci nesreće, nazvavši ga ubojicom.

Pilotu prijeti zatvor od pet godina

Policija je potvrdila kako je par uhićen te ih policija ispituje, piše Daily Mail. Pilot koji je učio mlađeg suputnika letenju mogao bi završiti u zatvoru na pet godina, ukoliko sud odluči da je zbog nepažnje skrivio nesreću.

Istraga će se baviti pitanjem je li pilot namjerno odlučio sletjeti na plažu umjesto u more, stavljajući tako kupače u nepotreban rizik, ili jednostavno nije uspio doletjeti do vode. Stručnjaci smatraju kako bi to za pilota bilo opasnije, no sigurnije za ljude koji su se u trenutku pada aviona nalazili na plaži.