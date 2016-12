OBJAVLJENA ŠOKANTNA SNIMKA: Kamere uhvatile nalet kamiona smrti na mnoštvo ljudi na sajmu u Berlinu

Njemački list Bild objavio je ametersku snimku koja prikazuje trenutak naleta kamiona na mnoštvo koje se nalazilo na božićnom sajmu u Berlinu prije dva dana.

Glavni osumnjičeni za teroristički napad, Anis Amri još uvijek se nalazi u bijegu, a za njim je raspisana međunarodna tjeralica.

Amaterska snimka

Njemački list Bild objavio je amatersku snimku snimljenu kamerom pričvršćenom na jednom automobilu koji se u trenutku naleta kamiona na božićni sajam, slučajno našao na obližnjem raskrižju. Kamion se kretao brzinom od 60, 70 kilometara na sat kada je uletio u mnoštvo na sajmu.



Napadač u bijegu

Podsjećamo, Anis Amri je u ponedjeljak navečer kamionom uletiona božićni sajam u Berlinu te usmrtio 12 osoba, a ozlijedio još njih 48. Nalazi se u bijegu, a za njim je raspisana međunarodna tjeralica. Odgovornost za napad preuzela je samoproglašena Islamska država.

Anis Amri je bio uhićen ranije ove godine te je potvrđeno da je simpatizer ISIL-a, točnije njegova ogranka koji stoji iza napada na tuniško ljetovalište Sousse u lipnju 2015 godine. Imao je više dokumenata pod šest različitih imena i tri različite nacionalnosti.

Amri ima policijski dosje u Tunisu i u Italiji gdje je odslužio četverogodišnju zatvorsku kaznu prije no što se zaputio u Njemačku. Njemačke vlasti, koje su pod žestokim kritikama zbog same činjenice da da Amri još na slobodi, pokušale su Tunižanina izručiti u lipnju, ali to nije bilo moguće jer nije imao nikakave valjane dokumente.

Njemačka je tada zatražila od Tunisa da mu izda novu putovnicu kako bi ga mogli poslati u matičnu zemlju. Ironično, putovnica je u Njemačku stigla jučer, dva dana nakon krvavog pohoda u Berlinu.

U tijeku su velike policijske racije diljem Njemačke.

