OBJAVLJENA GOLEMA BAZA PODATAKA: Evo tko je sve iz Hrvatske upleten u globalnu aferu Panama Papers!

Mjesec dana nakon što je izbila afera, večeras je Međunarodna udruga istraživačkih novinara (ICIJ) objavila cjelovit popis pojedinaca i tvrtki upletenih u aferu Panama Papers. Među njima su i neki pojedinci i tvrtke u Hrvatskoj.

Kako piše u popisu objavljenom na stranicama ICIJ-a, riječ je o Zoranu Juriću, Vedranu Manojloviću, Zlatku Garcu, Domagoju Vukoviću, Gordanu Bubeku, Sandru Baričeviću, Mislavu Bobiću, Denisu Boroviću, Dubravki Borović, Marijanu Paveliću, Miroslavu Antunoviću, Berislavu Malešu, Milanu Holjevcu, Stjepanu Bilaveru, Sanji Bubek, Klaudiju Marceliću, Jerku Filipoviću i Marku Kordišu. Neka se od tih imena spominju dvaput ili u nešto izmijenjenoj inačici prezimena, ali po svemu sudeći riječ je o istim ljudima.

Od tvrtki spominju se tri: Jadran Maritime Services, SGSB Company Limited i Keymore Property Asset Inc.

Što se posrednika tiče, također su navedena tri: Gordan i Sanja Bubek, preko tvrtke SGSB Company Limited, potom Bernhardse, Aage, preko Jadran Maritime Services, te Ana Zelenović preko Keymore Property Asset Inc.



ICIJ izričito naglašava da postoje potpuno legitimni razlozi za korištenje off shore kompanija i zaklada te da ni na koji način ne žele implicirati da su osobe, tvrtke i ostali entiteti koji se nalaze u bazi podataka povezani s ilegalnim aktivnostima ili su prekršili zakon na bilo koji način. Također pozivaju građane da im se obrate u slučaju da su otkrili da su podaci u bazi netočni.

Neobične veze s hrvatskim adresama

Navedene su i adrese u Hrvatskoj koje se povezuju s poslovanjem offshore tvrtki, a neke su prilično zanimljive. Primjerice, adresa Komjate bb u Kaštel Lukšiću spominje se u tri navrata, s time da je jednom pogrešno napisana, kao Korujate bb. U sva tri navrata s tom se adresom povezuju različiti ljudi: jednom Benedicte Jeanne Genevieve Jacob i Jean François Rene Fernand Jacob, potom Jui Ying Wu i Shih-Chin Tung te na koncu Zlatko Garac.

Tu je i adresa Lička 31 u Zagrebu, koja se spominje dvaput, a s kojom se povezuju Jean Eads Raymond iz Kanade te Charlie Green iz SAD-a.

Budakova 17 u Zagrebu, koja je također pogrešno navedena, kao Divka Budaka, povezuje se s Wai Keung Anyjem Lamom iz Kine. Gianluca Massini Rosati iz Italije dovodi se u vezu s adresom Domasinečka 4 u Zagrebu. Kevin Charles Fick iz Južnoafričke Republike povezuje se s adresom Gundulićeva 61, u strogom centru Zagreba, dok se njegova sunarodnjakinja Janetta Strauss dovodi u vezu s adresom Laščinska cesta 79a.

Kwee Soon Goh iz Singapura imao je neke veze s adresom Krapinska 9, također u Zagrebu, dok se s adresom Slavonska 19a povezuju dva novozelandska fonda: Fidemont Trustees Limited as Trustee of the Old Bridge Trust i New Zealand Trust Corporation Limited as Trustee of the Venezuelan Trust.

Uz adresu Vinogradi 36 u Zagrebu vezuje se Lak Kok Kiaw iz Malezije, a njegov sunarodnjak Pathmasinggam E. Mayilaganam uz adresu Grintavečka 7.

Kučerina ulica 40 u Zagrebu povezuje se pak s kineskom tvrtkom Quixing Group Ltd, a 2. Gajnički Vidikovac 14/6 sa Zhangom Guodijem iz Kine.

Iako je iz Zagreba najviše adresa iz Hrvatske koje su istaknute u aferi Panama Papers, ima ih i iz drugih gradova. Tako je u Rijeci s adresom Brajšina 23 povezan Sherif Mohamed El Ashram iz Egipta, Englez Nils Barton Wager u istom se gradu povezuje s adresom Kalvarija 27, a Trtni 3 adresa je u obližnjim Matuljima s kojom se povezuje Ma Yun iz Kine.

Kuća u šumi koja se povezuje s devet tvrtki

Lovranski Put Vojina 16 povezan je s čak 9 različitih tvrtki, od kojih sve imaju sjedište na Kajmanskim Otocima: Cayhaven Corporate Services, Redlion Investments Limited, Zamin Ltd, Redshield Holdings Limited, Versan Company, Buchanan Limited, Versan Company Ltd, Strongback Holdings i Cedars Holdings Corp.

Adresa Marasovića 7 u Splitu povezuje se s tvrtkom Semper Gestion iz Švicarske, Turanj 527 iz Sv. Filipa i Jakova sa Siang-Yuom Huangom s Tajvana te zadarska Ulica 112. brigade 1 sa Zhang Wen Xingom iz Kine.

Desetak milijuna povjerljivih dokumenata

Njemački Süddeutsche Zeitung u suradnji s Međunarodnom udrugom istraživačkih novinara objavio je početkom travnja nevjerojatnih 11 milijuna povjerljivih dokumenata o jednoj odvjetničkoj tvrtki iz Paname, Mossack Fonesci čije usluge koriste bogati i moćni kako bi izbjegli plaćanje poreza i prali novac.

Dokumenti razotkrivaju zamršenu mrežu offshore kompanija čiji je jedini cilj sakriti prave vlasnike novca, nekretnina i udjela u drugim kompanijama.

Ovo ogromno curenje dokumenata zasluga je anonimnog zviždača, koji je pristupio Süddeutsche Zeitungu i poslao im dokumente. Direktor ICIJ-a, Gerard Ryle, rekao je da će ti dokumenti “vjerojatno biti najveći udarac offshore poslovanju u povijesti”. Afera je dobila ime #‎PanamaPapers‬.

Svjetski vođe, nogometaši, glumci…

U dokumentima se pojavljuju imena 12 aktualnih ili bivših svjetskih vođa, te 140 političara i dužnosnika iz cijelog svijeta. Ime ruskog predsjednika Vladimira Putina ne nalazi se među ljudima koji su koristili usluge Mossack Fonesca, ali tu su zato brojni njegovi prijatelji i suradnici koji ne bi mogli dobiti neke poslove da ih ruski vladar nije osobno odobrio.

Dokumenti pokazuju da su oni preko tajnih tvrtki i banaka na offshore računa pospremili više od dvije milijarde dolara.

Osim njih, tu su i nogometaš Lionel Messi, glumac Jackie Chan, 29 milijardera s Forbesove liste 500 najbogatijih, te primjerice član FIFA-ine etičke komisije, Juan Pedro Damiani.