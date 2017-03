OBJAVA KOJA JE IZAZVALA LAVINU REAKCIJA: ‘Neki je čovjek ustupio svoje mjesto vojniku, povratit ću…’

Profesor povijesti putem društvenih mreža istresao je svoj bijes nakon što je, kako je napisao, umalo povraćao kada je vidio kako putnik prvog razreda u zrakoplovu svoje mjesto prepušta vojniku u uniformi.

George Ciccariello-Maher, profesor asistent na Sveučilištu Drexel u Philadelphiji, na svojem je Twitter profilu napisao: ‘Neki je čovjek ustupio svoje mjesto u poslovnoj klasi zrakoplova uniformiranom vojniku. Ljudi mu se zahvaljuju. Trudim se da se ne ispovraćam ili da ne urlam o Mosulu’.

Profesor George Ciccariello-Maher za vrijeme Božića punio je medijske stupce zbog satiričke objave: ‘Sve što želim za Božić je bijeli genocid’ (All I want for Christmas is white genocide).

Lavina reakcija

Njegova najnovija objava izazvala je buru reakcija na Twitteru. Tako je jedan korisnik na njegovu objavu odgovorio kako je i sam sudjelovao u misiji u Vijetnamu te kako je ratni veteran s dijagnozom PTSP-a.



‘Od ovog tvita mi je doslovno mučno u želucu. Život je jednostavan kad ga promatrate s jeftinih sjedala’, napisao je korisnik.

Drugi komentar je glasio: ‘Mora da je iznimno teško biti ogorčen i nastrojen na ljude koji su zapravo učinili nešto za svijet’.

Poruke podrške

No bilo je i korisnika koji su se složili te podržali mišljenje profesora.

Jedan korisnik koji tvrdi da je bivši vojnik napisao je: ‘Koliko se vojska štuje u ovom stoljeću prelazi granicu patetike’.

Drugi korisnik je napisao: ‘Uvijek se pitam zašto nastavnici i medicinske sestre ne traže da se ukrcaju u prvi razred, je l’ to znači da njihov posao manje vrijedi?’, prenosi The Independent.

Bitka za Mosul

Visoki američki vojni dužnosnik potvrdio je u srijedu da je Amerika izvela zračne napade na irački grad Mosul s ciljem protjerivanja ISIS-a, a u kojem je najvjerojatnije stradalo i oko 200 civila.

Deseci su ubijeni i u skloništu u koje su pobjegli kako bi izbjegli bombardiranje al-Jadida naselja 17. ožujka. Amerika je umiješanost u taj zračni napad negirala. Točan broj mrtvih u Mosulu i dalje se ne zna, a dva tjedna nakon napada spasioci još uvijek izvlače tijela žrtava iz ruševina grada.