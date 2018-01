USKORO POČINJE SUĐENJE NOTORNOM EL CHAPU: Opasni narkobos obećao da neće ubiti porotnike koji budu odlučivali o njegovoj sudbini

Tužitelji u predmetu protiv zloglasnog meksičkog narkobossa Joaquína Guzmana poznatijeg kao “El Chapo” zatražili su da zaštiti identitet porotnika te da pod oružanom zaštitom budu smješteni u kući na tajnoj lokaciji

Meksički ‘kralj droge’, zloglasni Joaquín “El Chapo” Guzman, obećao je da neće ubiti nijednog od porotnika koji će donijeti presudu pred saveznim sudom u New Yorku kada mu kasnije ove godine započne suđenje. Izjavio je to, piše The Independent, El Chapov odvjetnik.

Guzmana je Meksiko prošle godine izručio Sjedinjenim Američkim Državama gdje je optužen da je kao vođa narkokartela odgovoran za niz zločina, od krijumčarenja narkotika do ubojstava. On se izjasnio da nije kriv niti po jednoj točki optužnice.

ZLOGLASNI MEKSIČKI NARKOBOS EL CHAPO IZRUČEN SAD-u: ‘Ovo je šamar Trumpu’



Tužiteljstvo traži zaštitu za porotnike, obrana se protivi

Tužitelji u predmetu protiv El Chapa zatražili su da se do suđenja zaštiti identitet porotnika te da pod oružanom zaštitom budu smješteni u kući na tajnoj lokaciji. Očekuje se da će suđenje, koje počinje ove godine, trajati mjesecima.

Obrazlažući zahtjev za davanjem posebne zaštite portonicima, tužiteljsto je navelo niz El Chapovih zločina ističući kako se sumnja da je u prošlosti pokušao likvidirati ljude koji su pristali svjedočiti protiv njega.

Guzmanova obrana protivi se davanju posebne zaštite porotnicima tvrdeći da se time njih unaprijed navodi na zaključak kako je on opasan i kriv za sve što mu se stavlja na teret. Eduardo Balarez, El Chapov branitelj, podnio je žalbu na odluku o dodjeli posebne oružane zaštite porotnicima.

STRAH OD BIJEGA: Tenkovi čuvaju zatvor u kojem se nalazi narkobos El Chapo

Milijuni ‘opranih’ dolara, stotine ubojstava, mučenja, otmice…

Balarez kaže da se argumenti tužiteljstva temelje na “nedokazanim i neuvjerljivim izjavama bivših El Chapovih suradnika koji time žele smanjiti vlastite kazne”. Sudac još nije donio odluku o zahtjevu tužiteljstva.

Guzman je optužen za čitav niz kaznenih djela, među kojima i međunarodnu trgovinu kokainom. Milijune dolara zarađenih na taj način El Chapo je “prao” u Meksiku.

Također, stavlja mu se na teret da su njegovi ljudi počinili na stotine ubojstava, otmica, mučenja i sličnih zločina. El Chapo je poznat po tome što je uspješno izbjegavao uhićenja, a kada je prvi puta uhićen u Meksiku uspio je pobjeći iz zatvora kroz tunel prokopan iz zahoda u ćeliji. Američke vlasti tvrde da mu takvo što neće poći za rukom u tamošnjim zatvorima.

PRIŠAO MU S LEĐA I UPUCAO GA: El Chapov sudac hladnokrvno likvidiran ispred svoje kuće