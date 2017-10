O ČEMU SU ZAISTA RAZGOVARALI PREDSJEDNICA I GREF? Šef Sberbanke ruskim medijima otkrio ono što mi u Hrvatskoj nismo znali

Herman Gref, šef ruske Sberbanke, rekao je za rusku televiziju da je na sastanku s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović u rezidenciji ruskog predsjednika Vladimira Putina vodio razgovor o tome kako promijeniti rad privremene izvanredne uprave koju je u Agrokor doveo tzv. Lex Agrokor.

Gref je to rekao u dijelu izjave koja danas nije bila prenijeta u hrvatskim medijima. Naime, danas smo mogli čitati kako je predsjednik ruske Sberbanke rekao “mjere koje je usvojila hrvatska Vlada vrlo ozbiljno ograničavaju prava vjerovnika”. No, on je odmah u sljedećoj rečenici dodao: “I sad se vode konzultacije, u ovom slučaju pri susretu s predsjednicom Hrvatske, o tome kako možemo izmijeniti postojeću situaciju kako bi se pronašao prihvatljiviji oblik naših odnosa, koji bi možda još učinkovitije dosegao cilj koji i vlada RH i kreditori imaju pred sobom: to je produljenje rada kompanije, uspostavljanje njezine platežne sposobnosti i postupni povrat dugova. Jučer je bio vrlo konstruktivan dijalog. Predsjednica Hrvatske je maksimalno zainteresirana za očuvanje i razvoj investicijske klime u Hrvatskoj. Na toj bazi dogovorili smo se da ćemo produžiti konzultacije kako bismo pronašli prihvatljivije rješenje”, piše Večernji list.

Putinov glasnogovornik: Ruska država će štititi Sberbank

Ponovio je svoju raniju tezu da je Agrokor “posljednjih sedam godina falsificirao svoje financijske izvještaje, dovodeći u zabludu i svoje vjerovnike i vladu”.



Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov jučer je, pak, pak izjavio da će ruske vlasti podržavati Sberbank i VTB u slučaju Agrokor.

“Sberbank, kao jedan od najvećih vjerovnika, će štititi svoje interese. A ruska država će, prirodno, podržavati naše kompanije u tome. Dijalog će se nastaviti. Zaista, situacija jest problematična, no svi su odlučni riješiti je putem dijaloga. Situacija donekle postaje složenija zbog istražnih radnji koje su u tijeku”, rekao je Peskov.

Grabar – Kitarović: Ne zavaravam se da ja nešto osobno mogu riješiti u svemu tome

Iz Moskve se danas oglasila i predsjednica Republike koja je za Dnevnik HRT-a dala svoje viđenje situacije problema u Agrokoru.

“Ne zavaravam se da ja nešto osobno mogu riješiti u svemu tome. Međutim, vidim da postoji buka uz komunikacijskom kanalu da nisu sasvim jasne neke stvari niti s njihove niti s naše strane. Zato sam se ponudila da spojim one ljude koji to rješavaju. Ja neću nuditi rješenje jer za to nisam niti ovlaštena niti sam kompetentna, ali smatram da mogu povezivanjem ljudi, prenošenjem poruka, ako je potrebno, pomoći u rješavanju ovog pitanja jer ono jest prije svega korporativno. Međutim, nažalost počelo je dominirati državnim odnosima između Rusije i Hrvatske i kao takvo ono se treba staviti u onu pravu sferu u koju pripada”, rekla je Grabar-Kitarović.