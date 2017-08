NUKLEARNE PRIJETNJE DUGO NISU BILE GLASNIJE: Kako bi mogao izgledati rat Sjeverne Koreje i SAD-a?

Uz pokušaje SAD-a da zaustavi Kim Jong Un-a od lansiranja interkontinentalnih balističkih nuklearnih raketa, promatrači u Sjevernoj Koreji počinju analizirati vojne opcije američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Nakon što su Ujedinjeni narodi pristali na najstrože sankcije Kimovom režimu, Sjeverna je Koreja ponovila svoje stajalište kako je njihov program nuklearnog oružja neophodan kako bi se spriječila američka invazija. Za Trumpa i SAD sada nema lakog izbora, piše Bloomberg.

Može li SAD pokušati s ‘kirurškim napadom’?

Pojam ‘kirurškog napada’ podrazumijeva napad bez kolateralnbih žrtava.To vjerojatno ne bi dalo dovoljno dobre rezultate. Rakete i nuklearno oružje Sjeverne Koreje raspršeni su i skriveni po cijelom planinskom dijelu zemlje. Neuspjeh u njihovom gađanju ostavio izložio bi kataklizmi oko 10 milijuna ljudi u Seoulu, 38 milijuna u Tokiju i desetke tisuća američkog vojnog osoblja u sjeveoistočnoj Aziji. Čak i kada bi SAD uspjele ‘očistiti’ sve, Seoul bi i dalje bio meta napada sjevernokorejske artiljerije.

Zašto bi se Kim mogao odlučiti na nuklearni napad?

‘Čak i ograničen napad SAD-a Sjeverna Koreja shvatila bi kao tek početak puno većeg napada. Zbog toga bi mogli donijeti odluku o korištenju nuklearnog oružja’, rekao je Jeffrey Lewis iz Instituta za međunarodne studije Middlebury. Stoga bi SAD na neki način trebale signalizirati Sjevernoj Koreji i njezinoj saveznici Kini da je ‘kirurški napad’ ograničen i da ne posežu za nuklearnom artiljerijom.



Je li promjena režima opcija?

Novo vodstvo ne bi nužno uvelo i drugačiji način razmišljanja u Sjevernoj Koreji. Kimova dugotrajna izloženost zapadnim vrijednostima tijekom njegova školovanja u Švicarskoj dovelo je do nagađanja da bi on možda bio spreman na mogućnost otvaranja svoje zemlje svijetu. No kada je preuzeo vlast, pokazao je da nije tako. Kada bi njega netko i svrgnuo, njegovi suradnici bi morali ići s njim, a njih je zaista mnogo.

Znači li to da je rat najbolja opcija za SAD?

Potpuna bi invazija bila nužna kako bi se potpuno uklonila artiljerija Sjeverne Koreje kao i njihov raketni i nuklearni program. Ipak, bilo kakav znak napada kao što su mobilizacija južnokorejskih ili japanskih vojski te evakuacija američkih građana s tog područja mogla bi potaknuti Sjevernu Koreju na nuklearni napad.

Kako bi se Sjeverna Koreja mogla osvetiti?

Najvjerojatnija bi reakcija mogla biti masivni topnički napad na Seoul i okolicu. Sjevernokorejske topničke postrojbe uz granicu mogu se aktivirati još brže od zračnih ili pomorskih sredstava i velikih balističkih projektila koji mogu pogoditi južnokorejske, japanske ili američke baze u regiji nuklearnim, kemijskim ili biološkim oružjem. Te zemlje imaju sustav balističke raketne obrane, no ne mogu jamčiti obranu od sveg tog oružja. Japan je svojim građanima već počeo savjetovati što učiniti u slučaju takvog napada, a to je skrivanje u podzemna skloništa, dok američke tvrtke oglašavaju gradnju raketnih skloništa. Nije sasvim jasno može li Sjeverna Koreja naciljati američke gradove poput Denvera ili Chicaga, no takva mogućnost postoji.

Kakve bi bile ekonomske posljedice takvog rata?

Južna Koreja čini oko 1,9 posto svjetskog gospodarstva i dom je mnogim velikim kompanijama poput Samsunga, Hyundaya i slično. Zbog rata na poluotoku došlo bi do teškog pada poslovnih aktivnosti, što bi prouzročilo kaos u regiji, ali i globalne probleme. Svjetsko financijsko tržište u kratkom bi roku pretrpjelo velik šok.

Koje mogućnosti ostaju?

Mnogi analitičari kažu da je vrijeme za početak razgovora o prevenciji pogoršanja ovakve situacije. Sprečavanje Sjeverne Koreje od dobivanja termonuklearnog oružja ili još naprednijih raketa važan je cilj. To bi značilo ponuditi neke nagrade kako bi se Sjevernu Koreju vratilo na pregovarački stol. Analitičari kažu kako će sve to zahtjevati puno razgovora.