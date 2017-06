NUDE SMJEŠTAJ, HRANU I SOLIDNE DNEVNICE, ALI RADNIKA NEMA: ‘Grizu nas bube, a svako malo netko padne u nesvijest’

Unatoč tome što za tjedan dana počinje berba malina, uzgajivači imaju problema s nedostatkom sezonskih radnika.

Iako nije loše plaćen, rad u malinjacima vrši se na često izuzetno visokim temperaturama. Dnevnica je između 100 i 130 kuna, uz osiguran smještaj i hranu, prenosi Blic.

Masovno padanje u nesvijest

“Svi misle da je to lak posao, dođeš, bereš maline, dobra dnevnica, super. Nije baš sve tako. Ja sam imao sreću da su gazde bile dobre, inače ima ljudi koji su prolazili puno gore od mene. Jako je teško, kao prvo, neizdrživo je brati maline na temperaturama koje prelaze 30 stupnjeva”, priča Vojislav Božić. “Meni su izgorjeli listovi na nogama, ugrizla me neka buba pa mi se iskompliciralo, prošao sam katastrofalno.”

Božić dodaje kako je posebno neizdrživo kada padne kiša a nakon toga ugrije sunce. “Onda krenu isparavanja, udišete se one preparate kojima špricaju maline, to ne može biti zdravo. Radim već dulje vrijeme i gledao sam vozila hitne pomoći kako non-stop voze, prevoze birače kojima je pozlilo”, kaže on, dodajući da nemaju svi sreću da im poslodavci daju pauzu kada sunce najjače grije.

Naglašava kako nije rijetko da neiskusni birači padaju u nesvijest jer se ne zaštite adekvatno od sunca ili ne prave pauze kada je sunce najjače.

No ni uzgajivačima nije puno bolje. Žale se na otkupnu cijenu koja je takva da jednostavno nisu u stanju dobro platiti radnike. Uz to, u svakoj grupi od desetak radnika uvijek ima dva ili tri koji su zabušanti.