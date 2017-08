‘VOLIM GA VIŠE OD IČEGA NA OVOM SVIJETU’: Šef Ubera dao ostavku, pritisak dioničara bio je ipak prevelik

Travis Kalanick povukao se s mjesta glavnog izvršnog direktora Ubera, tvrtke koju je 2009. pomogao osnovati i koju je pretvorio u kolosalnog prijevozničkog diva. Razlog odstupanja s te pozicije bio je preveliki pritisak i negodovanje dioničara koji su htjeli da Kalanick odstupi.

Pritisak na Kalanicka počeo je u utorak kad je pet Uberovih glavnih ulagača uključilo Benchmark, tvrtku za rizična ulaganja koja je jedan od najvećih dioničara Ubera, jedan od njihovih partnera, Bill Gurley, također je u upravnom odboru Ubera. Investitori su svoj zahtjev za Kalanickovim otkazom napisali u pismu koje mu je dostavljeno dok je on bio na poslovnom putu u Chicagu, piše The New York Times.

U pismu, pod nazivom “Moving Uber Forward” koje je objavljeno u New York Timesu, ulagači su uputili zahtjev Kalanicku da odmah napusti mjesto šefa Ubera jer, prema njihovu mišljenju, tvrtka treba promjenu u vodstvu. Kalanick se potom konzultirao s više članova uprave Ubera i nakon dugih razgovora, odlučio se povući. Ipak, Kalanick ostaje u upravnom odboru te tvrtke.

“Volim Uber više od ičega na ovom svijetu i u ovim teškim trenucima u mom privatnom životu prihvatio sam zahtjev investitora za mojim otkazom kako bi tvrtka što prije nastavila s poslovanjem”, rekao je Kalanick.



Upravni odbor Ubera izjavio je pak u priopćenju da je gospodin Kalanick “Uber uvijek stavljao na prvo mjesto” i da će njegovo odstupanje s mjesta izvršnog direktora toj tvrtki omogućiti “prostor za prihvaćanjjem novog poglavlja u povijesti Ubera”, a glasnogovornik Ubera o ovome nije želio davati više izjava.

Problemi za Kalanicka započeli su ranije ove godine nakon što je bivša inženjerka Ubera detaljno opisala navodno seksualno uznemiravanje koje je doživjela u toj tvrtki, čime je potaknula i druge zaposlenike da javno izađu s pritužbama. Osim ovoga, Uber je na sudu i zbog optužbe tvrtke Waymo, prijevozničke kompanije koja djeluje pod Googleoom, za krađu intelektualnog vlasništva, a nalazi se i pod federalnom istragom o softverskom alatu koji je Uber koristio za izbjegavanje određenih zakona.

Proteklih mjeseci Uber je otpustio više od 20 zaposlenika.