NOVI TRUMPOV UDAR NA IMIGRANTE: Čak 200.000 Salvadoraca morat će napustiti Ameriku

Sjedinjene Države ponudile su im privremeno utočište nakon što im je domovinu 2001. pogodio niz katastrofalnih potresa

Trumpova administracija u ponedjeljak će objaviti plan za ukidanje privremenog zaštićenog statusa (TPS) koji je omogućio da 200.000 imigranata iz Salvadora ostane u Sjedinjenim Državama, rekao je pomoćnik u Senatu. Po planu će status tih imigranata biti produžen do 9. rujna 2019., rekao je pomoćnik agenciji Reuters. Imigranti iz Salvadora obuhvaćeni TSP-om će do tog datuma morati napustiti zemlji ili doći do nekog drugog oblika dozvole boravka. SAD ih je primio nakon serije katastrofalnih potresa 2001. godine.

Trumpova adminstracija se protekle godine suočila s nizom krajnjih rokova za odluke o okončanju zaštićenog statusa za imigrante čije su domovine bile pogođene katastrofama. Dužnosnici adminstracije su rekli da bi TPS trebao osiguravati privremeno utočište za žrtve katastrofa, a ne trajni status useljenika u SAD. Haićani i Nikaragvanci će svoj zaštićeni status izgubiti 2019., a useljenici iz Hondurasa kasnije ove godine. Zaštićeni status za imigrante uz Južnog Sudana produžen je do svibnja 2019.