NOVI STRAVIČAN NAPAD: Dvojica tinejdžera vrištala u agoniji nakon što im je netko bacio kiselinu u lice

Jučer su dvojica tinejdžera u istočnom Londonu vrištalia u agoniji nakon što je netko na njih izvršio napad kiselinom. Napadač im je kiselinu bacio na lice.

Žrtve su vikale: ‘Bacili su kiselinu na nas!’ i tražile pomoć. Sve se dogodilo sinoć oko 19 sati. Snimka događaja koji su uslijedili pokazuje kako spasioci ispiru dvojicu napadnutih muškaraca vodom iz boce, a zatim i vatrogasnim crijevom.

‘Koža im se počela guliti, lice im je promijenilo boju’

Svjedoci kažu da su vidjeli kako se, nakon što je na njih bačena kiselina, počela guliti koža na njihovim licima i boja lica im se promijenila. Također, rukav na jakni koju je jedan muškarac nosio se potpuno istopio od kiseline.





To je samo jedan u nizu sve češćih napada takve vrste. U istočnom se Londonu u posljednje vrijeme više puta dogodilo da tinejdžeri na skuterima bacaju korozivne tekućina na dostavljače kako bi mogli ukrasti njihove mopede. Zbog toga su neki vozači Ubera i Deliverooa u istočnom Londonu počeli odbijati noćne smjene.

Podsjetimo, 13. srpnja je zbog napada kiselinom pet osoba ozlijeđeno.

Daily Mail piše kako napadači sada češće biraju kiselinu nego klasično oružje za napad. Trenutno nema kazni za posjedovanje takvih kemikalija, ali za posjedovanje noževa ili pištolja postoje kazne.

Istraga se nastavlja

Kiselina koja ‘otapa lice’ može se lako kupiti, djeluje brzo i moguće ju je baciti na nekoga i iz daljine.

Napadnuta su dvojica bengalskih mladića koji su odmah nakon toga ušli u jednu trgovinu tražeći pomoć. Prodavač je ispričao da im je odmah dao vodu da si operu lica.

‘Bilo me zaista strah. Plakali su i tražili da ih polijem vodom. Nazvao sam hitnu pomoć no trebalo im je pola sata da stignu. Srećom, vatrogasci i policija došli su veoma brzo jer su bili odmah iza ugla. Nisam nikad vidio nešto slično. Bilo me strah’, ispričao je prodavač.

Na mjesto događaja stigla su četiri vatrogasna vozila, policija i hitna pomoć. Oba su mladića prevezena u bolnicu na liječenje. Policija je priopćila da njihove ozljede nisu opasne po život.

Za sada još nitko nije uhićen zbog ovog napada, a policija nastavlja istragu.