NOVI NAPADI IZ BiH: ‘Hrvati svojim ponašanjem žele staviti u drugi plan činjenicu da je Hrvatska u ratu bila dio udruženog zločinačkog pothvata’

Predsjednik vladajuće bošnjačke Stranke demokratske akcije (SDA) i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ustvrdio je danas u Sarajevu da postupci i izjave iz Hrvatske o gradnji Pelješkog mosta i prisutnosti radikalnih islamista u BiH mogu ozbiljno ugroziti dobrosusjedske odnose dviju država.

Nakon sjednice predsjedništva SDA Izetbegović je novinarima kazao da su glavna tema rasprave bile izjave iz nekih država Europske unije kojima se BiH pokušava prikazati kao utočište tisuća ekstremista i potencijalnih terorista.

“SDA najoštrije osuđuje islamofobne napade koji dolaze iz zemalja kao što su Hrvatska, Austrija i Češka”, kazao je Izetbegović iznoseći zaključke vrha svoje stranke.

Motivi različiti, a cilj isti – prikazati Bošnjake kao strani element na tlu Europe

Aludirajući na izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednika Češke Miloša Zemana i austrijskog ministra vanjskih poslova Sebastiana Kurza, Izetbegović je kazao da su im motivi vjerojatno različiti.



No ti se motivi svode na isti cilj, a taj je prikazati Bošnjake kao strani element na europskom tlu.

Ekstremizam i radikalizam strani su Bošnjacima, a oni su to i dokazali unatoč genocidu i entičkom čišćenju počinjenima nad njima tijekom proteklog rata, rekao je.

SDA stoga poziva dužnosnike iz država-članica EU da Bošnjake “ne označavaju kao metu”, rekao je Izetbegović i umjesto toga ih pozvao da se pozabave jačanjem ekstremne i profašističke desnice u vlastitim sredinama.

ZA SDA Hrvatska je bila sudionik udruženog zločinačkog pothvata

Izetbegović je ipak posebice potcrtao “napade iz Hrvatske” odnosno izjave predsjednice Grabar-Kitarović u čijoj je pozadini nakana ishoditi promjene Izbornog zakona BiH.

Te bi izmjene, tvrdi Izetbegović, samo dovele do daljih podjela u BiH.

Također se tim hrvatskim napadima želi staviti u drugi plan ono što je, po Izetbegovićevu sudu činjenica, a to je da je Hrvatska bila sudionikom udruženog zločinačkog pothvata tijekom proteklog rata. Izetbegović očekuje da će to biti potvrđeno pravomoćnom presudom nekadašnjim čelnicima Herceg-Bosne koja se pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY) očekuje tijekom jeseni.

“Pozivamo Republiku Hrvatsku da se prema BiH ne odnosi na ovakav način jer to može dovesti u pitanje dobrosusjedske odnose”, kazao je Izetbegović.

Nadalje je kao potpuno neutemeljene odbacio tvrdnje da se kroz masovno naseljavanje Arapa u BiH pokušava promijeniti etnička slika te zemlje. Istkanuo je da u proteklih deset godina niti jedan Arapin nije dobio državljanstvo Bi, te je ustvrdio da oni u BiH zapravo dolaze kao investitori.

Ustvrdio je i kako se problem radikalizma u BiH “neprestano smanjuje”, odnosno da je broj tzv. paradžemata koji djeluju izvan nadzora Islamske zajednice u BiH prepolovljen.

U proteklih godinu i pol nitko iz BiH nije otišao na ratišta u Siriji i Iraku niti sudjelovao u nekom od terorističkih napada počinjenih u inozemstvu u ime tzv. Islamske države, rekao je Izetbegović.

Kao potpuno neprimjerene ocijenio je istupe hrvatske predsjednice u kojima ona govori o tisućama osoba u BiH koji su potencijalna teroristička prijetnja.

“Kakva je to poruka hrvatske predsjednice koja kaže da će pomoći ambicijama BiH da postane članicom EU?”, upitao je Izetbegović.

On kao i cijeli vrh SDA podjednako problematičnim smatraju i pitanje gradnje Pelješkog mosta. Izetbegović je u srijedu ponovio kako bi izvedba tog projekta bila protuzakonita i protivna Konvenciji UN o pravu mora sve dok se ne riješi pitanje granične crte između Hrvatske i BiH na moru s ciljem osiguranja neometanog prilaza BiH međunarodnim vodama.

Europska komisija propustila konzultirati BiH

“Predsjedništvo BiH kao jedino tijelo zaduženo za vođenje vanjske politike nikada nije dalo suglasnost za gradnju Pelješkog mosta”, kazao je Izetbegović uz tumačenje kako je takvo stajalište obvezujuće za sve dužnosnike i tijela vlasti u zemlji dok se ne donese drugačija odluka.

“Mi se kanimo boriti za suverenitet ove zemlje”, kazao je Izetbegović i objasnio kako i on misli da su nerealni planovi po kojima bi se Neumu gradila luka no drži kako potencijala za to ima na vanjskoj strani poluotoka Kleka.

Izetbegović je iskazao i nezadovoljstvo ponašanjem Europske komisije zbog odluke da sufinancira gradnju Pelješkog mosta. Nitko iz Bruxellesa o tome ništa nije pitao nikoga iz BiH, a Izetbegović što drži nedopustivim.

“Europska komisija nije igrala transparentno, trebali su se itekako udubiti u dokumente”, kazao je Izetbegović.