NOVI MIGRACIJSKI VAL KREĆE PREMA EUROPI: 15 milijuna ljudi spremno na opasni put prema obećanim zemljama

Nigerija, Demokratska republika Kongo, Sudan i Etiopija, četiri su zemlje iz kojih se očekuje najveći migracijski val prema Europi, upozoravaju austrijski vojni obavještajci.

Kako piše Večernji list, Europi prijeti novi migrantski val iz Afrike – 15 milijuna ljudi spremno je do 2020. krenuti na dramatičan put preko Sredozemlja da bi se dočepali obećanog Starog kontinenta.

Piše to u dokumentu austrijske vojne tajne službe (Heeres-Nachrichtenamt), koji će biti predstavljen sljedeći tjedan, a u koji je uvid imao njemački dnevnik Bild. Nigerija, Demokratska republika Kongo, Sudan i Etiopija, četiri su zemlje iz kojih se očekuje najveći migracijski val prema Europi, upozoravaju austrijski vojni obavještajci.

U posljednje tri godine oko 550.000 Afrikanaca zatražilo je azil u EU. Najviše ih je iz Eritreje (oko 100.000), Nigerije (80.000) i Somalije (60.000), slijede Gambija (40.000), Mali i Alžir (po 30.000), Sudan, DR Kongo, Gvineja i Senegal (svi više od 20.000), piše u izvješću austrijske tajne službe.



Dolaze iz ratnih područja

Izbjeglice iz Eritreje i Somalije imaju pravo na azil jer dolaze iz ratnih područja, a ostali su označeni kao ekonomski migranti.

‘Broj afričkih izbjeglica znatno će se povećati, ako EU financijski ne podrži pogođene zemlje te ne promijeni svoju politiku prema tražiteljima azila koji su ekonomski migranti’, citira Bild austrijske vojne obavještajce, prenosi Večernji list.

‘Zbog golemog priljeva azilanata iz Afrike, značajno će se promijeniti odnos EU prema ekonomskim migrantima. Bit će nužna bolja kontrola vanjskih granica EU i uspostavljen model za protjerivanje onih kojima je odbijen azil’, zaključuje se u izvješću.

Novi plan za izbjeglice

Službeni Beč predstavio je nove mjere kako se bolje nositi s migrantskom krizom. Austrijska vlada pripremila je vladi Europske unije u Bruxellesu gotov koncept za promjenu politike prema azilantima na razini cijelog EU.

‘Želimo okončati europsku promašenu politiku prema azilu. Moramo biti iskreni i kazati’, kapaciteti za prihvat migranata u EU su ograničeni. Moramo spriječiti ilegalne ulaske u EU – kazao je za Bild austrijski ministar obrane i jedan od tvoraca novoga programa za azilante, socijaldemokrat Hans Peter Doskozil.

Problem Afrike

‘Snažne migracije iz Afrike koje se očekuju su neminovne, osobito u uvjetima kad Zapad dovoljno financijski ne pomaže nerazvijene zemlje. No, i da Europa primi milijardu ljudi iz Afrike, to ne bi riješilo problem Afrike’ ističe demograf prof. Anđelko Akrap za Večernji list.

Demograf dr. Stjepan Šterc ističe da bi se u sljedećem desetljeću prema Europi moglo migrirati između 20 do 30 milijuna ljudi iz Afrike i jugozapadne Azije, a procjene stručnjaka UN-a, kaže, govore da bi do sredine stoljeća moglo u Europu ući i do 100 milijuna ljudi. Procjene pokazuju da će Afrika do kraja stoljeća imati 4,5 milijardi ljudi, a Europa će pak izgubiti 100 milijuna ljudi. Šterc drži da se članice EU neće složiti s prijedlogom da svaka zemlja odredi gornju kvotu migranata, nego je realno da će svaka zemlja planirati koliko im radnika treba, a tu su razlike između zemalja velike.