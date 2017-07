MONSTRUOZNO UBOJSTVO U BEOGRADU: Dječak saznao da je ostao bez brata (4) i majke: ‘Pokucali su mu na vrata… bio je nijem, skamenjen, u šoku’

Marko Nikolić koji je prije nekoliko dana udavio četverogodišnjeg sina, a potom nožem ubio njegovu majku i svoju suprugu godinama je zlostavljao djelatnike Centra za socijalni rad, a zlodjelo koje je napravio šokiralo je Majinog sina iz prvog braka koji je u trenutku ostao i bez brata i bez mame.

Službene bilješke djelatnika Centra za socijalni rad u beogradskoj općini Rakovica pokazuju da ih je ubojica 38-godišnje Maje Đorđević i njenog četverogodišnjeg sina Marko Nikolić (43) dvije godine maltretirao.

No, unatoč opisanoj torturi, odlučili su ukinuti kontrolirani oblik viđanja oca s djetetom, piše Blic.

“Marko mi se unosio u lice, kažiprstom upirući u mene. Neprekidno je vikao, ne ostavljajući prostora za razgovor. Izašao je iz ureda tek nakon što sam ga nekoliko puta upozorila da ću pozvati osiguranje”, stoji, između ostalog u bilješkama Centra odnosno opisima tamošnjih zaposlenika koje je Nikolić godinama zlostavljao.



Vrijeđanje i prisila

Njegovo se ponašanje sastojalo od verbalnog nasilja, neumjesnog dobacivanja djelatnicima, prisilnog zadržavanja u radnim prostorijama, čupanja kablova telefona, te nedozvoljenog fotografiranja zaposlenih.

Tako je 2014. Nikolić došao zajedno sa svojim roditeljima u Centar te je, prema riječima zaposlenih, sve vrijeme provocirao zaposlene. Razgovarao je s njima “provokativnim tonom“, smješkao im se, gladio obrve. U službenoj se bilješci navodi kako je godinu dana ranije, 2013. godine, vođi cijelog slučaja poslao i poljubac, i to u prostorijama Centra.

Ubojica je čak i fotografirao zaposlene uz rečenicu da “želi pokazati kroz kakav špalir njegovo dijete treba proći da bi se vidjelo s njime”.

Učestalo je optuživao zaposlene da su na strani majke, prijetio im kako će “već neko odgovarati za sve”, a čak je i nakon razgovora sa pedagogom Centra rukama blokirao vrata, ne dozvoljavajući djelatnici da napusti ured, opisuje se u službenoj bilješci.

Nakon svih opisanih problema koje je Nikolić iz godine u godinu radio, Centar za socijalni rad u Rakovici i pored konstatacije da je ubojica “agresivan” te da je njegovo ponašanje „zabrinjavajuće”, ipak predlaže da se 2015. godine ukine kontrolirani oblik viđanja s djetetom.

DETALJI UBOJSTVA MAJKE I SINA (4): ‘Iznijela je dijete iz zgrade, pjena mu je izlazila na usta’

Sporni zaključak

Nakon što se Maja Đorđević 2016. požalila predsjedniku Vlade, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja tražilo je izvještaj o radu Centra za socijalni rad u Rakovici i zaključilo da Centar “nije izvršio kritičku procjenu istinitosti podataka koji su mu bili na raspolaganju”. Uz to je navedeno da je Centar bio obavezan utvrditi postojanje obiteljskog nasilja, kao i procjenu rizika za sigurnost, sada već ubijene, Maje Đorđević.

I nalazi stručne komisije iz Klinike za psihijatrijske bolesti Dr. Laza Lazarević, iako nejasni, pokazali su da kod Nikolića postoji impulzivno ponašanje i jako slaba samokontrola.

Čak je i sam Centar, vodeći se tim nalazima, ali i osobnim kontaktom s nasilnikom, izrazio zabrinutost zbog njegovog ponašanja.

Unatoč svemu tome, ipak predlažu da otac djete viđa samostalno, te sud poništava staru odluku i donosi novu – otac će djete viđati samostalno.

Centar za socijalni rad je dinamiku odnosa Nikolića i Đorđević sveo na to da “postoji njihova podjednaka potreba da diskreditiraju jedno drugo”, te može se zaključiti da je Centar njihov odnos procijenio kao jako konfliktan. Uprkos tome i znajući da je očevo ponašanje problematično, ipak je predložio slobodno viđanje djeteta – te samim tim čini se da Centar ima podjednaku odgovornost za sadašnju situaciju.

Obdukcija: Dječak umro od davljenja

‘BIO JE TO POKOLJ, KRV DO KOLJENA… KAO DA IH JE KLAO MAČEM’: Pred Centrom za socijalnu skrb nožem izbo bivšu suprugu pa zadavio četverogodišnjeg sina

Institut za sudsku medicinu završio je obdukciju tjela Maje Đorđević i njenog sina Mihaila. On je umro zbog davljenja, a za Maju je bio koban ubod nožem u vrat.

Još se ne može reći da li je Marko Nikolić otrovao diete, s obzirom na to da je mali Mihajlo u Centar za socijalni rad u Rakovici donesen u polusvjesnom stanju i s pjenom koja mu je šikljala iz usta, a to će pokazati toksikološke analize koje se mogu čekati i do tri tjedna.

Djete je donio sa Banjičkog groblja, a za Maju je bio koban ubod nožem u vrat. Doktori kažu da nikad nisu vidjeli gadniju sliku tjela: “Majka je imala više od deset uboda. Kobna je bila rana na vratu, a po tjelu je imala i dosta plićih uboda.”

Telegraf.rs piše kako su drugom Majinom sinu, inače 14-godišnjaku, vijest priopćili policajci koji su mu pozvonili na vrata. “Dijete je ostalo skamenjeno, nijemo i u šoku. Stajao je nepomično dok su im policajci priopćavali tragične vijesti”, opisuje izvor portala navodeći kako je dječak sada kod svog oca, Majinog supruga iz prvog braka.