NOVE TRUMPOVE ‘ALTERNATIVNE ČINJENICE’: ‘Na izborima je ilegalno glasalo između tri i pet milijuna ljudi!’

Američki predsjednik Donald Trump drži da su milijuni ljudi ilegalno glasovali u studenom, navodi u utorak Bijela kuća koja nije dala dokaz tih tvrdnji.

Nekoliko sati nakon što je milijarder rekao šefovima Kongresa da je do 5 milijuna osoba moglo ilegalno glasovati, glasnogovornik Bijele kuće Sean Spicer je potvrdio predsjednikova stajališta na dnevnoj konferenciji za novinare.

“Prema njegovim riječima između tri i pet milijuna ljudi moglo je ilegalno glasovati, a taj brojka se temelji na istraživanjima”, rekao je Spicer. “Mislim da predsjednik tako razmišlja već neko vrijeme nakon istraživanja i informacija kojima raspolaže”.

Ne postoji dokaz mogućih krađa na izborima 8. studenoga. Ako su ti podaci točni, to bi predstavljalo najveći politički skandal u povijesti zemlje.



Spicer je dodao da Donald Trump vjeruje u rezultate izbora.

Hillary Clinton je dobila 2,9 milijuna glasova više nego Donald Trump, ali on je ipak pobijedio na tim izborima jer je dobio 304 elektorskih glasova prema 227 za Clinton.

Spicer je istaknuo da prema istraživanjima i dokazima 14 posto glasača nisu američki državljani.

Trump je već ranije navodio podatke centra za istraživanje Pew iz 2012., prema kojem je više od “1,8 milijuna umrlih bilo na izborima popisima”. Ali to izvješće ne donosi dokaze da je netko mogao glasovati u njihovo ime. On je također navodio radove Old Dominion University o 14 posto nedržavljana na izbornim popisima.