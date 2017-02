NOVA VELIKA TRAGEDIJA NA MEDITERANU: More na obalu izbacilo tijela 74 migranta

Tijela 74 migranta izbacilo je more na plažu nedaleko od zapadnog libijskog grada Zavije, izjavio je u utorak glasnogovornik libijskog Crvenog polumjeseca.

Mohamed al-Misrati rekao je da su tijela pronađena u ponedjeljak i da izgleda da su migranti preminuli tijekom zadnja dva dana.

Glasnogovornik Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) Stephen Ryan rekao je za agenciju dpa da okolnosti utapanja migranata još nisu poznate.

Većina njih je iz zemalja subsaharske Afrike.



Libija je glavna točka odlaska za migrante koji se nadaju da će morskim putem doći do Europe. Tijela onih koji se utope nakon upuštanja u to rizično putovanje more često izbaci na libijske obale.