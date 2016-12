NOVA SVJETSKA PRIJETNJA: Znanstvenici upozoravaju da se ova smrtonosna bolest munjevito širi

Gotovo milijardu ljudi u Africi i Južnoj Americi trenutno se nalazi u opasnosti zbog žute groznice, a epidemija ove virusne bolesti mogla bi se proširiti i dalje. Znanstvenici su upozorili da je potrebno hitno nešto učiniti u borbi protiv epidemije žute groznice u Africi zbog toga što postoje naznake da se pretvara u globalni zdravstveni problem.

Iscrpljene zalihe cjepiva također stvaraju problem. Žutu groznicu prenose komarci, najčešće vrsta Aedes aegypti koji prenose i zika virus.

Američki stručnjaci pozvali su Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) da proglasi izvanredno stanje, pritom podsjećajući da je kašnjenje s upozorenjem kada se pojavila ebola došlo do gubitka brojnih ljudskih života. Također su istakli da je zbog porasta novih zaraznih bolesti u posljednjih nekoliko godina svijet suočen s velikom prijetnjom, između ostalog i sa žutom groznicom. Predložili su i osnivanje jednog stalnog odbora koje će donositi odluke, upozoravati i tražiti odgovore kako se suprstaviti tim novim prijetnjama.

Bolest se brzo širi

Angola je najjače pogođena epidemijom žute groznice i to od 1986. godine, s više od 250 smrtnih slučajeva, a bolest se brzo širi. Kenija, Uganda i Kongo također imaju prijavljene slučajeve zaraženih žutom groznicom. Peru je imao najmanje 20 slučajeva, a bilo je i nekoliko slučajeva u Kini nakon što su se ljudi vratili iz Angole zaraženi, piše Independent.



Nadalje, upravo zbog nestašice cjepiva, koje je jedini učinkovit način zaštite, ljudi su zaraženi od bolesti koju šire komarci, vrsta Aedes aegypti. No, upravo taj nedostatak cjepiva može “izazvati zdravstvenu sigurnosnu krizu” i WHO treba razmisliti o reduciranju doza, smatraju znanstvenici sa Sveučilišta Georgetown u Washingtonu.

Za teško oboljele nema učinkovitog lijeka

Od 17. stoljeća dolazilo je do povremenog izbijanja bolesti izvan normalnog raspona u južnoj Africi i Južnoj Americi, i to obično u morskim lukama. To se dogodilo i u Europi 1730. i 1821., i to zbog pojave bolesti u Velikoj Britaniji. Tu su i epidemije u SAD-u, kao što je u New Orleansu u 1905., Memphisu, Tennesseeju, 1878. i Philadelphiji 1793. godine.

Žuta groznica u početku uzrokuje simptome kao što su groznica, jaka bol u leđima, treskavica i povraćanje koje traje tri ili četiri dana. No, ubrzo nakon što se na prvi pogled čini da se osoba oporavila, oko 15 posto pacijenata bude pogođeno težim oblikom žute groznice. Tada dolazi do krvarenje iz očiju, nosa i želuca, a bolest prati povraćanje i grčevi. Oko polovice onih koji su dobili ovaj teži oblik bolesti umre jer tretmani lijekovima ne pomažu.