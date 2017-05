NOAM CHOMSKY SMATRA DA SU OPASNIJI OD ISIS-a: ‘To je najopasnija je organizacija u ljudskoj povijesti’

Američka Republikanska stranka ‘najopasnija je organizacija u ljudskoj povijesti’, rekao je za BBC američki lingvist i filozof, Noam Chomsky.

‘To zvuči zastrašujuće, izjava je zastrašujuća no ono što sam rekao je istina. Izjava je nečuvena, ali to je prava istina’, rekao je Chomsky u intervjuu.

Potom ga je novinar upitao smatra li Republikansku stranku opasnijom i od Sjeverna Koreje ili ISIS-a , Chomsky je odgovorio protupitanjem: Je li ISIS posvećen da učini sve kako bi uništio planove za organizirano ljudsko postojanje?

‘Ono što želim reći je da mi ne činimo ništa kako bi spriječili globalno zagrijavanje, štoviše, mi, svojim postupcima, još više radimo na tom ubrzanju zatopljenja. Nije bitno vjeruju li doista u to da se zatopljenje ne događa ili ne… ako zbog takvog uvjerenja koristimo sve više fosilnih goriva, odbijamo subvencionirtai zemlje u razvoju, ne poštujemo propise koji reguliraju količinu stakleničkih plinova… Ako je to posljedica, onda su nevjerojatno opasni’, objasnio je Chomsky.



Posvećeni da unište ljudski rod

Akademik Chomsky već je ranije kazao da su Republikanci posvećeni cilju da unište ljudski rod na Zemlji. Smatra da će izbor Donalda Trumpa biti gori za svijet nego za SAD.

‘Najvažniji aspekt izbora Donalda Trumpa, a to nije samo Trump nego cijela Republikanska stranka, je njihova razlika u stavovima o klimatskim promjenama s ostatkom svijeta’, rekao je, a potom objasnio da je to ključna tema o kojoj se treba govoriti, tema koja predstavlja egzistencijalnu prijetnju.

Trumpu i njegovoj administraciji zamjera to što od politike i Amerike same po sebi rade spektakl, trude se izolirati Ameriku da bude prva i jedina u svijetu, no ne vode računa o klimatskim promjenama, štoviše, u potpunosti ih umanjuju.

Ne vode brigu o klimatskim promjenama

Američki predsjednik Donald Trump još je za vrijeme predsjedničke kampanje isticao kako ne vjeruje u klimatske promjene, kako se ne događa ništa novog te kako su to sve laži i manipulacije.

Govoreći o silnoj popularnost gospodina Trumpa među američkim biračima, Chomsky je istaknuo kako su Demokrati digli ruke od radničke klase još prije 40-ak godina, a Republikanci tek pretvaraju da rade za njih, dok su u stvarnosti oni njihovi klasni neprijatelji.

‘Republikanci pristupaju toj klasi s neekonomskim pristupom popput vjere ili pak bijele nadmoći. Bijela nadboć duboko je ukorijenjena u Sjedinjenim Američkim Državama, dublje od Sjeverne Afrike. Nema sumnje da je pobjeda Donalda Trumpa na izborima potaknuta rasističkim motivima’, zaključio je Chomsky.