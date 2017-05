NJEZINA JE NAJBOLJA PRIJATELJICA POGINULA U MANCHESTERU: ‘Učinit ću sve za njezinu kćer i voljeti ju kao da je moja’

Žena koja je preživjela teroristički napad u Manchesteru preuzela je kćer svoje najbolje prijateljice Wendy Fawell koja je u eksploziji poginula, javlja Independent.

Caroline Davis Osborne rekla je da će uvijek biti tu za 15-godišnju Charlotte nakon što je njezina majka ubijena u napadu bombaša samoubojice u Manchester areni, u kojem je poginula još 21 osoba a više od 100 ih je ozlijeđeno.

‘Učinit ću sve za Charlotte i voljeti ju kao da je moja’

Fawell i Osborne tog su dana dovele svoju djecu na koncert Ariane Grande. Čekale su završetak koncerta u predvorju i planirale nakon toga odvesti djecu kućama, kad je Salman Abedi detonirao bombu.

50-godišnja majka, Wendy Fawell pritom je poginula, a njezina je prijateljica teško ozlijeđena.

U intervjuu za The Mirror, 39-godišnja Osborne je rekla da je odlučila odati počast svojoj prijateljici i ne dopustiti mržnji da pobijedi.

‘Što god da se dogodi, nikad nećemo zaboraviti Wendy. Iako je jako teško, želim da ostane nešto normalnog za našu djecu. Ne želim da mržnja pobijedi’, rekla je i dodala da će se pobrinuti za kćer svoje prijateljice, koja će kod nje uvijek imati dom.

‘Ja nikad neću moći zamijeniti Wendy ali uvijek ću biti tu za njezinu kćer. Učinit ću sve za nju i voljeti ju kao da je moja. Ionako sam bila kao druga majka za Charlotte. Rekla sam joj da može živjeti ovdje ako želi. Tu za nju uvijek ima mjesta’, kaže.

Osjećaj krivnje zbog kupnje karti za koncert

Davis Osborne je rekla i da se bori s osjećajem krivice zbog toga što je ona kupila karte za koncert, a njezina je prijateljica umrla jer je krenula prema drugom izlazu kako bgi se uvjerila da se susretnu s djecom, njezinom kćeri Charlotte i sinovima Davis Osborne, 16-godišnjim Leejem i 12-godišnjim Benom.

Charlotte trenutno stanuje s obitelji majčine prijateljice u Zapadnom Yorkshireu, a i sama je ispričala o tome kako je bila slomljena kad je saznala da joj je mama poginula u napadu.

‘Morala sam identificirati njezino tijelo. To me jako pogodilo. Tad sam shvatila da se neće vratiti kući. Čak i kad su mi rekli da je poginula, još sam se nadala da je riječ o nekoj pogrešci. No kad sam vidjela njezino tijelo, sve se promijenilo’, ispričala je tinejdžerica.

Poginula Fawell imala je još jednog sina, 29-godišnjeg Adama. Dvije su se prijateljice upoznale prije dvije godine dok su radile u jednoj osnovnoj školi. Ubrzo su se zbližile, a Davis Osborne kaže da joj je Wendy bila poput sestre.

‘Bilo je kao da ju poznajem cijeli život. Odmah smo se otvorile jedna drugoj. Bile smo najbolje prijateljice’, rekla je i dodala da su se obitelji dodatno zbližile kad je Charlotte počela hodati s njezinim sinom Leejem.