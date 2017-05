NJEMAČKOJ NEDOSTAJE 690.000 RADNIKA: Želite pobjeći iz Hrvatske? Ovo su zanimanja koja se najviše traže

U Njemačkoj trenutačno ima više od 690 tisuća slobodnih radnih mjesta. Rezultati su to podataka prema kojima se stopa nezaposlenosti u listopadu u toj zemlji spustila na rekordno nisku razinu.

Takvi podaci savezne agencije za rad vode do zaključka da je došlo do zamaha osobne potrošnje te do rasta gospodarstva u četvrtom tromjesečju ove godine. Stopa nezaposlenosti u Njemačkoj skliznula je na šest posto. Tako niska nije bila još od 1990. godine, piše Večernji list.

Rekordno niska stopa nezaposlenosti

Očekuje se da će broj zaposlenih tako do kraja godine u Njemačkoj doći do 43,6 milijuna, a sljedeće godine bi ta zemlja trebala imati 44 milijuna zaposlenih.

U listopadu je broj nezaposlenih u Njemačkoj smanjen za 13 tisuća. Rezultat je to jesenskog zamaha, kaže šef savezne agencije za rad Frank-Juergen Weise i dodaje da time jača potražnja za novim zaposlenicima. Sada je slobodnih radnih mjesta u Njemačkoj čak 691 tisuća, a istodobno, kompanije teško pronalaze adekvatne radnike.

Smanjenje poreza?

Najviše se traže radnici za socijalnu skrb, u maloprodaji, pripremi i dostavi hrane te u građevinskoj industriji.

Povećanje broja zaposlenih Berlinu će omogućiti veću državnu potrošnju ili smanjenje poreza, piše Reuters. Unatoč nedavnom velikom priljevu migranata, njih više od milijun, u sljedećoj bi se godini broj nezaposlenih u toj zemlji trebao smanjiti na 2,66 milijuna, procjenjuje njemačka Vlada.