NJEMAČKA KANCELARKA UPUTILA OŠTRU KRITIKU TRUMPU: A nije ga čak ni izravno spomenula…

Njemačka kancelarka Angela Merkel u službenom je posjetu Meksiku, odakle je uputila oštru kritiku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji je naredio gradnju zida između SAD i Meksika.

‘Zidovi ne rješavaju probleme imigracije’, riječi su što ih je, iako ga nije izravno spomenula, Angela Merkel uputila Trumpu nakon sastanka s predsjednikom Meksika Enriqueom Pena Nietom., javlja Il Corriere.

Lekcije iz prošlosti za pitanje imigracije

Dodala je kako nas povijest uči da se problemi imigracije mogu riješiti samo dogovorima između bliskih država.

Zid čiju je gradnju između SAD i Meksika naredio Trump trebao biti biti visok devet metara, otporan na udarce i eventualne pokušaje bušenja tunela. Već se javilo 640 tvrtki zainteresiranih za sudjelovanje u financiranju konstrukcije ovog zida na koji je Trump planirao staviti solarne panele.



Taj prijedlog iznio je, kako je objavio Wall Street Journal prošli tjedan na sastanku s republikancima na Capitol Hillu.

Obnovljivom energijom financirati zid

‘To bi mogla biti značajna inovacija’, izjavio je tada vođa većine u Kongresu Kevin McCarthy, dodajući kako to ne bi trebalo predstavljati značajni trošak. Iako je solarna energija iznimno popularna među Trumpovim kritičarima, većina ih se protivi gradnji zida na granici. Sam Trump, obnovljivom energijom planira financiranti zid, no detalji tog projekta još nisu sasvim jasni. U travnju je bilo objavljeno da Trump zaustavlja gradnju zida jer sredstava za to nisu bila planirana u ovogodišnjem proračunu SAD.