‘NISU ČAK NI POKUŠALI’: Njemački ministar tvrdi da se napadača na berlinski božićni sajam moglo spriječiti

Njemački savezni ministar unutarnjih poslova Thomas de Maiziere okrivio je u utorak pred istražnim povjerenstvom savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija tamošnje vlasti da nisu uhitile Anisa Amrija, atentatora na berlinski božićni sajam iako su to mogle učiniti.

“Najkasnije krajem listopada kada je Tunis potvrdio identitet svog državljanina Amrija, vlasti u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji mogle su izdati nalog za njegovo uhićenje i smjestiti ga u pritvor do protjerivanja”, rekao je savezni ministar unutarnjih poslova Thomas de Maiziere (Kršćansko-demokratska unija CDU) pred istražnim povjerenstvom pokrajinskog parlamenta u Duesseldorfu.

‘Nije se sa sigurnošću mogla utvrditi zemlja njegova porijekla’

“Vlasti nisu čak ni pokušale”, zaključio je de Maiziere.

On time u potpunosti pobija tvrdnje pokrajinskog ministra unutarnjih poslova Ralfa Jaegera (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) koji je dosad tvrdio kako Amri nije mogao biti pritvoren jer ga se u tom trenutku, s obzirom na to da se nije sa sigurnošću mogla utvrditi zemlja porijekla, nije moglo smjestiti u pritvor do protjerivanja.

Potvrda da je Amri državljanin Tunisa došla je dan nakon atentata u Berlinu. Nekoliko dana poslije Amri je prilikom jedna kontrole u Milanu ustrijeljen.

Potencijalno opasan islamist

Nakon atentata u Berlinu se otkrilo da je Amri, kojem je bio odbijen zahtjev za azilom, bio vlastima poznat kao potencijalno opasan islamist, ali da nije bilo poduzeto ništa zbog nejasnoća glede kompetencija između pojedinih ureda za strance i saveznih pokrajina.

U međuvremenu su zakoni promijenjeni tako da se osobe kojima se ne zna točan identitet može dulje zadržati u pritvoru do protjerivanja.

CDU, koji je u najmnogoljudnijoj saveznoj pokrajini u oporbi, traži ostavku socijaldemokratskog ministra unutarnjih poslova. Ispitivanje pred parlamentarnim povjerenstvom rasplamsalo je raspravu o sigurnosti.

U toj saveznoj pokrajini, koja se zbog veličine smatra vrlo važnom za ishod na saveznim izborima u rujnu, krajem svibnja održavaju se izbori za lokalni parlament.