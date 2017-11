NIŠTA NISU NAUČILI IZ VLASTITIH GREŠAKA: Ovo je već drugi put da su u sudnicu unesena nedozvoljena sredstva

Nakon što je Slobodan Praljak u sudnici Haškog suda nakon potvrđene presude popio otrov i kasnije preminuo u bolnici, postavlja se pitanje kako je otrov uopće dospio u sudnicu.

Na cijeli se slučaj osvrnula i bivša glasnogovornica Tribunala, Florence Hartmann, rekavši da je unošenje otrova ili bilo kojih drugih zabranjenih tvari u sudnicu neprihvatljivo i zabrinjavajuće.

STRUČNJACI SLOŽNI: ‘Dogodio se nedopustivi propust u osiguranju. Da se nisu uspavali, spriječili bi Praljkovo samoubojstvo’

“Ovo je drugi put da zabranjena sredstva budu unesena u Tribunal. Prvi put je to bilo u slučaju Slobodana Miloševića i tada to nismo vidjeli, a on je uzimao protulijek koji je poništavao djelovanje lijeka za visoki tlak, i ovo sada. Šokantno je da se ovo dogodilo i ne znam kako osiguanje to nije spriječilo jer znali su skočiti na mene”, rekla je Hartmann za startbih.info.



Iako Hartmann priznaje da je teško spriječiti nekoga tko je odlučio počiniti samoubojstvo, ističe da bi ipak trebalo biti nemoguće u Tribunal unijeti bočicu otrova. Prisjeća se i kako je njoj u francuskom zatvoru bilo zabranjeno da unese i čokoladu i pita se zbog čega pravila nisu ista za sve, piše startbih.info.

Hartmann dodaje i kako je ipak od velike važnosti da žrtve čuju presudu.