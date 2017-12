NINA KULUZ NIJE PREDALA CESAREA OCU: Danas je bio rok kada je dijete trebalo otići u Italiju no to se nije dogodilo

Avenati je otišao u Split u nadi da će tamo moći zagrliti sina i konačno ga odvesti u Italiju, no 150 kilometara prije odredišta, rečeno mu je da od toga ipak neće biti ništa.

Nakon što je u listopadu kazneni sud u Torinu zbog otmice i zadržavanja djeteta u drugoj državi Splićanku Ninu Kuluz, koja je svoga sina Cesarea ilegalno iz Italije odvela u Hrvatsku, osudio na bezuvjetnu zatvorsku kaznu od tri godine i četiri mjeseca, trajno joj je oduzeta roditeljska skrb, zabranjeno joj je bavljenje javnim funkcijama, te bivšem partneru mora platiti 50 tisuća eura odštete, talijanski mediji pišu da Nina Kuluz nije dovela dijete ocu u Italiju, za što je danas bio određen rok.

‘Nije dovela dijete socijalnim radnicima u Splitu’

‘Nina Kuluz nije danas dovela dijete socijalnim radnicima u Splitu, kako je odredio sud. Nije se pridržavala niti drugih zahtjeva koje je propisao sud u Torinu nakon presude na zatvorsku kaznu od 3 godine i 4 mjeseca zbog otmice maloljetnika i odvođenja u drugu zemlju. Pretpostavlja se dakle da neće izvršiti zahtjev suca da dijete do 20. prosinca, ili do drugog roka, 4. siječnja, dovede ocu u Italiju. Pokazalo se da je ta žena uvijek bila nedostupna da dođe živjeti u Italiju kako bi ocu djeteta omogućila normalan odnos sa sinom. Tako se nastavlja kalvarija Alessandra Avenatija, koji, iako je pravda na njegovoj strani, smatra da su mu lišena prava kao oca djeteta’, piše talijanski portal La Notizia.

Avenati je otišao u Split u nadi da će moći odvesti sina u Italiju, no 150 kilometara prije odredišta, rečeno mu je da od toga ipak neće biti ništa. Od hrvatskog je odvjetnika dobio službeno priopćenje:

Talijanski mediji: Nina Kuluz ignorirala odluku o predaji Cesarea

‘Obavještavam vas da me danas u 10.10 sati sudac nazvao i rekao da je isporuka zakazana za sutra otkazana. Iz policije su mu rekli da ne mogu obaviti primopredaju djeteta zbog sigurnosnih razloga u ovo doba godine. Sudac će e-poštom poslati službenu obavijest o odgodi’, napisao je odvjetnik. Sudac je garantirao da će Nini Kuluz poslati poziv da dijete mora dostaviti ocu 20. prosinca 2017. posredstvom socijalnih radnika. To je i učinio, no Nina Kuluz je ignorirala njegovu odluku, pišu talijanski mediji. Podsjetimo, sve su sudske presude do sada bile u korist Alessandra Avenatija, Cesareova oca koji je posjećivao svog sina u Splitu, pokušavajući izgraditi odnos s djetetom kojeg nije vidio više od pet godina.

Podrška Kuluz u Hrvatskoj, Avenatiju u Italiji

Međutim, Nina Kuluz tvrdi da njezin bivši partner nije ostvario kvalitetan kontakt sa sinom, te ga sada želi odvesti u Italiju iako dijete ne zna talijanski. Sada, nakon što je Kuluz u Hrvatskoj izgubila posljednju žalbu i nakon presude suda u Torinu, povratak djeteta u Italiju trebao je biti konačan. Talijanski mediji pišu kako hrvatski sudovi nikad nisu prepoznali da bi se dijete, koje živi u Hrvatskoj a ima talijansku putovnicu, trebalo vratiti ocu u Italiju i živjeti s njim. I dok mnogi roditelji daju podršku Nini Kuluz u Hrvatskoj, Avenati takvu podršku ima i od svojih sunarodnjaka u Italiji.

Nina Kuluz svog bivšeg supruga optužuje za nasilje, dok se ona sama, zbog činjenice da je pobjegla sa sinom od njega, našla pod optužbom za otmicu djeteta. Prema inicijalnom sudskom rješenju Nina Kuluz i Alessandro Avenati dobili su zajedničko skrbništvo nad Cesareom uz pravo majke da ga viđa svaki dan.