NIKOLIĆ SPREMAN DATI OSTAVKU I OTIĆI U RAT, SRPSKI MEDIJI MU PORUČUJU: ‘Samo vi idite, predsjedniče, nas pustite na miru’

Srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je kako je spreman povući se s predsjedničke pozicije i otići u rat zajedno sa svojim sinovima, ako Srbija, ‘u slučaju ubijanja Srba na Kosovu i Metohiji, prešuti Albancima’, javlja B92.

Ovakav Nikolićev istup nadovezao se na priču o vlaku koji je trebao prvi put povezati Beograd i Kosovsku Mitrovicu, a koji je zaustavljen nakon što su kosovske specijalne snage uz granicu rasporedile oklopnjake.

On bi u rat

Riječ je vlaku na kojem je na nekoliko svjetskih jezika, uključujući i albanski, napisano “Kosovo je Srbija”, a u njemu su freske, fotografije i podaci o kulturnoj baštini Srba na Kosovu pod zaštitom UNESCO-a.



‘Mi ne zveckamo oružjem već na tu ravan prebacujemo ako bude bio ugrožen srpski narod na Kosovu i Metohiji. I da, rekao sam da ću i ja ako treba otići u rat, pa i moji sinovi’, rekao je Nikolić. ‘Srpsku djecu bih zaštitio od svega, a sebe ne žalim u tome. Međutim, ako napadnu na Srbe i počnu egzodus i ubijanje hoće li Srbija šutjeti? Ja takvoj Srbiji ne bih bio predsjednik’, dodao je.

On kaže i kako je po rezoluciji UN-a 1244 moguće vratiti do 1000 vojnika na Kosovo i Metohiju.

Kritika javnosti

No, ne slažu se svi s Nikolićevim riječima. Dapače, ubrzo su stigle oštre kritike na ovakvo zazivanje rata. U dijelu srbijanskih medija objavljuju se reakcije ljudi koji su svjesni relativno nedavne povijesti i pitaju se zar nije dosta ‘izgubljenih života, napaćenih duša i prekinutih mladosti’.

Blic je danas izašao s naslovnicom na kojoj jasno stoji: ‘Predsedniče, vi idite u rat, nas pustite na miru’, a vode se i rasprave o tome tko je donio odluku da se sporni vlak, koji je i zakuhao cijelu situaciju, prema Kosovskoj Mitrovici uputi popu nekakve pokretne crkve.

‘To što radi EU je prijevara’

‘EU je trebala reagirati kada je nedavno minirana pruga i kada nije dopušteno da prođe srpski vlak. Pa, ako Johannes Hahn kaže da ja ne gledam u budućnost i da je budućnost Srbije neovisno Kosovo onda nemamo o čemu razgovarati. Onda je on prijevara za sva vremena i to što radi EU je prijevara”, naglasio je Nikolić.

Na konstataciju da su njegove izjave uznemirile ljude, predsjednik Srbije kaže da su se ljudi uznemirili na Kosovu i Metohiji ‘kada su vidjeli pripadnike ROSU-a’.

‘Je li to dio Srbije? Jest, e, onda smo svi uznemireni’, rekao je Nikolić.

Iako je spomenuo da se po UN-ovoj rezoluciji može na Kosovo i Metohiju vratiti do tisuću vojnika, kaže kako to vlada Srbije nikada nije zatražila. ‘To nikada nije zatražila Vlada Srbije, u međuvremu su svi visoki predstavnici radili na neovisnosti. To je naš adut u svim pregovorima s Albancima zašto ROSU ne može doći na sjever Kosova, jer smo se dogovorili da ni mi ne tražimo da naša vojska tamo dođe’, rekao je Nikolić.

Komentirajući izjavu premijera Albanije Edija Rame, koji kaže da će Srbi na Kosovo moći ubuduće dolaziti samo kao turisti, Nikolić kaže da su poznate pretenzije Albanije na Kosovo i Metohiju, Crnu Goru, Grčku i Makedoniju.

‘Stara je priča, ali vanjsku politiku vodi vlada i ne želim svojim izjavama provocirati, već pokazati koliko je podržavam. Premijer Aleksandar Vučić je jasno rekao da nećemo dopustiti da bilo koji Srbin bude ubijen na Kosovu i Metohiji. Kao vrhovni zapovjednik to potpuno podržavam. Ako nas napadnu, reagirat ćemo’, poručio je Nikolić.