NIKOLIĆ OPET RATOBORAN: ‘Ne znam postoji li ijedan Srbin koji ne bi išao u rat ako bi trebalo’

Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je u ponedjeljak u Bruxellesu da ne zna postoji li ijedan Srbin koji ne bi išao ratovati za svoju zemlju ako postoji potreba ponavljajući svoje ratoborne izjave koje je prije desetak dana uputio kosovskim Albancima.

Na pitanje novinara da komentira svoju izjavu od prije nekoliko dana da je spreman ići u rat, Nikolić je odgovorio kako “ne zna postoji li ijedan Srbin koji ne bi išao u rat ako bi bilo potrebno”.

“Dabogda se ratovalo o glavi onome tko voli ratovati”

“Rekao sam dabogda se ratovalo o glavi onome tko voli ratovati, ali onaj tko ne misli ratovati za svoju zemlju taj ne može živjeti ni u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj pa ni u Srbiji”, rekao je Nikolić.



Nikolić zajedno s premijerom Aleksandrom Vučićem sudjeluje u ponedjeljak u dijalogu Srbija-Kosovo. Kosovo predstavljaju predsjednik Hashim Thaci i premijer Isa Mustafa. Pregovori se vode uz posredovanje visoke predstavnice EU-a za vanjsku i sigurnosnu poliitku Federice Mogherini.

Očekuje se da po završetku tog sastanka počne zajednička radna večera delegacija Beograda i Prištine i Mogherini.

Mogherini je najprije razgovorala sa srbijanskim izaslanstvom, zatim je započela razgovore s albanskom stranom, a nakon toga bi se trebao održati i zajednički sastanak.

Vojsku će poslati na Kosovo ako počnu ginuti Srbi

Na upit o njegovoj spremnosti da pošalje vojsku na Kosovo, Nikolić je objasnio kako nije rekao da će poslati vojsku ako bude incidenata, nego ako na Kosovu počnu ubijati Srbe.

“Golema je razlika između incidenata i ubijanja”, rekao je.

Nikolić je rekao da Srbija ima razloge sumnjati da se u Bruxellesu vodi dijalog na platformi statusne neutralnosti Kosova. Optužio je kosovske Albance da imaju sve više zahtjeva, a da sve manje ispunjavaju od onoga što se dogovori u dijalogu. Posebno je zamjerio zbog “velike prijevare”, koja se sastoji u tome što Kosovo traži članstvo u nekim međunarodnim organizacijama, a da za to ne traži odobrenje ni EU-a i Srbije.

“Postavlja se pitanje o čemu mi onda ovdje razgovoramo ako im se dopušta da se ponašaju kao neovisna država”, kaže Nikolić.

Provokacije dovele do eskalacije napetosti

Rekao je da je u razgovoru s Mogherini bilo riječi i o vlaku, ukrašenim srpskim simbolima s natpisima Kosovo je Srbija na 21 jeziku, koji je krenuo iz Beograda prema Mitrovici i koji se vratio natrag, a da nije ni ušao na teritorij Kosova. To je dovelo do eskalacije napetosti i prijetnji. Kosovska strana je to ocijenila provokacijom, a Srbija pak provokacijom smatra upućivanje specijalnih policijskih snaga na sjever Kosova kako bi se spriječio ulazak toga vlaka.

“Taj vlak je bio simbol da je Kosovo dio Srbije. Albanci imaju na tisuće simbola da su nezavisna država ili da su u sastavu velike Albanije pa ih nitko ne proziva”, kaže Nikolić.

