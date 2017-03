POVIJESNA NASA-ina OBJAVA: Otkriveno sedam novih planeta na kojima ima vode i na kojima je moguć život!

Vodeća imena NASA-e održali su konferenciju na kojoj su predstavili najnovija otkrića koja se odnose na planete koji okružuju ostale zvijezde, odnosno koji čine druge sunčeve sustave – egzoplanete.

‘Otkriće Zemlje 2.0 više nije upitno. Pitanje je samo kada će se ono dogoditi’, poručili su NASA-ini znanstvenici koji su objavili kako je uz pomoć Spitzer teleskopa otkriveno sedam planeta veličine Zemlje, a koji se zbog svojeg položaja u odnosu na zvijezdu u čijem se sustavu nalaze, smatraju mogućim planetima za život.

Otkriće je predstavilo petero znanstvenika koji su sudjelovali u projektu: Thomas Zurbuchen, Michael Gillon, Sean Carey, Sara Seager i Nikole Lewis.

Na tri planeta mogući oceani s vodom

Tri od sedam otkrivenih planeta nalaze se u potencijalno naseljivoj zoni i mogli bi na svojoj površini imati oceane s vodom, što povećava mogućnost nastanka života u tom zvjezdanom sustavu. Ovo je prvo takvo otkriće. Ovo je velik korak prema pronalasku odgovara na pitanje koje je intrigiralo mnoge – jesmo li sami u svemiru? Jako sam uzbuđen zbog toga’, rekao je Zurbuchen.

‘Ovo je veliki korak unaprijed u potrazi za odgovorom na pitanje postoji li život u svemiru’, poručili suznanstvenici te objasnili kako je njihovo istraživanje koje je započelo sa sasvim drugačijom svrhom od otkrivanja mogućih planeta za život, otkrilo da je najmanje jedan od otkrivenih planeta gotovo jednake veličine kao i Zemlja te do njega dopire gotovo istovjetna količina svijetlosti.

Do sad nije pronađen nijedan sustav u kojem se nalazi toliko planeta na kojima bi bio moguć život, zaključili su znanstvenici te dodali da pronađeni planeti zbog svojeg položaja, moguće sadržavaju vodu te je život na njima vrlo vjerojatno moguć. Planet su udaljeni od Zemlje oko 40 svjetlosnih godina.

‘Kad bismo mogli putovati brzinom svjetlosti, trebalo bi nam 39 godina, no raketom bi nam trebalo preko 40 milijuna godina…’, rekla je Lewis.

‘Nevjerojatan planetarni sustav’

Znanstvenici su objasnili kako se ti planeti nalaze puno bliže svojoj zvijezdi nego što je to odnos između Zemlje i Sunca, no to je zbog činjenice jer su njihova sunca puno manja od našeg. Poznati pod nazivom egzoplaneti, odnosno planeti izvan sunčevog sustava oduvijek plijene pažnju znanstvenika zbog čega je ovo jedno od važnijih otkrića o mogućem životu na ekstrasolarnim planetima.

Iako za sada još uvijek samo spekuliraju, na najmanje tri planeta postoje uvjeti poput naših na Zemlji s obzirom da se nalaze u zoni Zlatokose. Znanstvenici su u nekoliko navrata tijekom konferencije najavili kako istraživanja ovih planeta tek počinju.

Fascinantan TRAPPIST-1

Sedam novootkrivenih egzoplaneta prolaze ispred njihove matične zvijezde poznate po imenu TRAPPIST-1. Riječ je o zvijezdi koja je od nas udaljena samo 40 svjetlosnih godina, a nalazi se u sazviježđu Vodenjaka. TRAPPIST 1 jest tzv. ultrahladni patuljak: to je zvijezda koja ima samo osam posto Sunčeve mase, tek je malo veća od Jupitera te mnogo hladnija i crvenija od Sunca.

‘Ovo je nevjerojatan planetarni sustav: ne samo zato što smo otkrili tako puno planeta nego i zato što su svi iznenađujuće svojom veličinom slični Zemlji’, rekao je voditelj studije Michael Gillon iz Instituta STAR Sveučilišta Liege u Belgiji.

Znanstvenici su istaknuli kako je zvijezda oko koje ovi planeti kruže manja i hladnija od Sunca. Jedan od otkrivenih planeta gotovo je jednake veličine kao i Zemlja te do njega dopire gotovo istovjetna količina svijetlosti.

Revolucionarne informacije

NASA-a je u najavnim informacijama kazala kako najnovije otkriće ‘nikoga neće ostaviti ravnodušnim’.

U pozivu na konferenciju NASA navodi kako će objaviti važno otkriće vezano uz planete izvan našeg Sunčevog sustava, ne otkrivajući nikakve detalje oko samog otkrića. U američkoj svemirskoj agenciji ističu kako će na konferenciji sudjelovati vodeći astronomi svijeta te kako će ju prenositi na svojoj stranici i TV kanalu.

Na dosadašnjim takvim najavljenim konferencijama, NASA je šokirala svijet objavivši kako je na Marsu pronađena voda te kako su pronašli egzoplanet pogodan za život. Kakvu će senzaciju ovoga puta objaviti, saznat ćemo u petak.