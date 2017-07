NIKADA NIJE DOŠLA DO OLTARA: Sanjala je taj trenutak, a kad je stigao dogodila se tragedija…

Još kao djevojčica Rosemere do Nascimento Silva iz Sao Paula maštala je da će na dan vjenčanja pred crkvu stići u velikom stilu – helikopterom.

Sve je pomno isplanirala u tajnosti, njezin budući suprug, 32-godišnji Udirley Damasceno, nije ni slutio kakvo je iznenađenje Rosemere pripremila.

Sve je bilo spremno da ostvari svoj san iz djetinjstva, no mlada Rosemere do crkve nikada nije stigla. Njezin dolazak na vjenčanje završio je rušenjem helikoptera svega nekoliko kilometara od crkve, piše Daily Mail.

U nesreći su smrtno stradale još tri osobe – pilot, njezin brat i fotografkinja koja je bila u šestom mjesecu trudnoće. Let je trebao trajati svega 15 minuta.



Njezin zaručnik nestrpljivo ju je čekao pred oltarom, a onda je, umjesto svoje buduće supruge, primio najtužniju vijest o fatalnoj nesreći.

Na vjenčanju je bilo oko 300 uzvanika no samo njih šestero je znalo za iznenađenje koje je Rosemere planirala izvesti. Jedan od organizatora vjenčanja kazao je kako je pokušao nazvati Rosemere kada je vidio da kasni, no nitko se nije javljao. Čuo je i da se helikopter srušio u blizini, no nije želio vjerovati da se radi o njezinom helikopteru.

Na mjesto pada stigli su brojni vatrogasci s trima vatrogasnim kolima koji su bezuspješno pokušavali spasiti četvero ljudi.

Istraga kojom se pokušava utvrditi što je dovelo do ove fatalne nesreće još uvijek je u tijeku. Najvjerojatnije je, zbog smanjene vidljivosti, helikopter, prilikom slijetanja, udario u drvo.