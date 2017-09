NIKAD VIĐENE SNIMKE IZ SJEVERNE KOREJE: ‘Kim Jong Un je milostiv i voli nas više od naših vlastitih roditelja’

Uz tenzije koje su sasvim sigurno dosegle svoj vrhunac Sjeverna Koreja povukla je posljednji potrez prema kojem je s američkom putivnicom u njihovu zemlju gotovo nemoguće ući, no zato je novinar CNN televizije uspio dobit odobrenje te iz ove izuzetno zatvorene i svijetu nepoznate zemlje donio prizore i snimke koje prikazuju život stanovnika Sjeverne Koreje.

CNN-ovi novinari Will Ripley, Tim Schwarz i Justin Robertson posjetili su Sjevernu Koreju u srpnju i tamo proveli 15 dana. Iako su svih 15 dana bili pod nadzorom vladinih službenika, ipak su dobili priliku vidjeti i ući u neke do ustanova u koje im je do sada pristup bio zabranjen.

Po povratku su izradili dokumentarni film koji prikazuje kako izgleda život žitelja ove izuzetno tajnovite zemlje u kojoj su djeca o najmanjih nogu odgajana da mrze Amerikance i Ameriku za koju kažu da je ‘zakleti neprijatelj koji ih želi uništit i koji je spreman napadnuti u svakom trenutku’.



Oni najmlađi, baš kao i djeca u ostatku svijeta vole video-igrice, a najdraža im je ona u kojoj pucaju, kako kažu, pucaju na Amerikance. Nešto stariji Sjevernokorejci kazali su novinarima da nikada nisu vidjeli Amerikance no znaju da sigurno imaju veliki nos i dlakava prsa.

Žive za pobjedu nad Amerikom

I djeca i oni stariji, kada im je novinar priznao da je on Amerikanac, više nisu bili toliko opušteni u razgovoru s njim, a neki su odbili dalje govoriti. Sjeverna Koreja podučava svoje stanovnike da je SAD započeo rat, suprotstavljajući se tvrdnjama povjesničarima sa zapada, koji navode da je situacija bila obrnuta. Djecu se od malena šalje u kampove u kojima ih se uči kako moraju gajiti osjećaje prema naciji, domovini i njihovom vođi čije se statue nalaze na gotovo svakom uglu zemlje.

‘On je milostiv i voli nas više od samih naših roditelja’, rekao je jedan 8-godišnjak koji se u trenutku dolaska CNN-ovih novinara nalazio u kampu za djecu u koji najmlađi dolaze te tamo provedu dva tjedna štujući lik i dijelo vođe Kim Jong Una učeći o povijesti Sjeverne Koreje.

Novinari CNN-a posjetili su brojna mjesta u Sjevernoj Koreji među kojima i grad Wonsan koji je peti grad po veličini u državi, popularan među turistima zbog ribarstva.

Wonsan je jedno od glavnih područja za lansiranje raketa, za koje stanovnici kažu da, kada ih vide da polijeću u nebo, osjećaju ‘ponos’.

Jedan od tamošnjih stanovnika kazao je novinarima da ne razumije zašto se SAD toliko boji raketnog programa: ‘Moja država obavlja ovaj posao zbog naše obrane. Zašto SAD nameće sankcije?’, pitao je.

Vjeruju u nemoguće

Novinari su posjetili i jedno od najopasnijih dijelova svijeta, granicu između Sjeverne i Južne koreje na kojoj su s obje strane raspoređene vojne trupe, a posjetili su i jednu suvenirnicu u kojoj su pronašli razglednice koje poručuju: ‘spriječit ćemo pokušaj SAD-a da započne nuklearni rat’.

Novinari su posjetili i okrug Samjiyon koji se nalazi oko 650 kilometara sjeverno od Pjongjanga na granici s Kinom, u blizini mjesta lansiranja ICBM-a u srpnju. Otišli su na svetu planinu Paektu s aktivnim vulkanom i najvišim vrhom na poluotoku, gdje je prema legendi rođen Kim Jong-il.

Prema legendi za koju stanovnici Sjeverne Koreje kažu da je istinita, na dan Kimova rođenja sunce se navodno iznenada probilo kroz oblake i cvijeće je procvjetalo. Nebo im je poslalo generala, zbog čega se priroda transformirala kako bi najavila njegovo rođenje.