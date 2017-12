NIJE SVE TAKO SIVO: 2017. bila je vrlo turbulentna i nestabilna, no ipak je donijela i neke zaista izvrsne stvari – evo popisa

Već godinama, pa i desetljećima, kronike koje donose preglede događaja u godini na izmaku većinom su pune loših vijesti: ratovi, ideološki sukobi, prirodne katastrofe, ekonomske krize, korupcija, kriminal… U moru takvih vijesti teško je na kraju godine sastaviti neku iole dužu listu pozitivnih događaja

Al Jazeera Balkans pobrojala je neke događaje koji su izazvali radost ili barem pozitivno odjeknuli u zemljama regije i svijetu. Zanimljivo je da je takvih događaja ponajviše bilo u znanosti, kulturi i sportu.

Evo dijela tog izbora…

KOSOVSKI FILM DOBITNIK NAGRADE BAFTA

U veljači je film ‘Home’ u britansko-kosovskoj produkciji osvojio prestižnu nagradu Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti (BAFTA) za najbolji kratki film.



Režiser Daniel Mulloy naveo je da film usred izbjegličke krize produbljuje saznanja javnosti o stradanju ljudi koji bježe sa teritorija zahvaćenih sukobima. Film je većim dijelom snimljen u kosovskim selima. Ovo je dosad najveće priznanje kosovskoj kinematografiji.

NASA OTKRILA POTENCIJALNO NASELJIVE PLANETE

Američka svemirska agencija NASA objavila je da je pronašla sustav, udaljen 39 svjetlosnih godina od našega, ispunjen planetima na kojima bi se potencijalno mogli nalaziti oblici izvanzemaljskog života.

Riječ je o sedam planeta koji kruže oko zvijezde TRAPPIST-1, a vjeruje se da se na tri planeta nalaze oceani, što znači da ondje teoretski psotoji mogućnost nastanka i razvoja života.

POČELA GRADNJA NAJVEĆEG TELESKOPA NA SVIJETU

U Čileu je započela gradnja najvećeg teleskopa na svijetu, Europskog ekstremno velikog teleskopa (ELT) koji će, kada bude dovršen, biti čak pet puta veći od postojećih teleskopa. ELT će biti smješten na 3.000 metra visokoj planini usred pustinje Atacama, a trebao bi biti u upotrebi 2024. godine.

Služit će za istraživanje porijekla prvih zvijezda i galaksija, traganje za planetima sličnima Zemlji te ispitivati tamnu materiju i tamnu energiju koje dominiraju svemirom.

CRNA GORA POSTALA ČLANICA NATO SAVEZA

Početkom lipnja, na svečanosti u State Departmentu, Crna Gora je službeno postala članica NATO-saveza. Prethodno su zastupnici u crnogorskom parlamentu većinom glasova prihvatili dokument o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora na temelju kojeg je ta država postala 29. članica NATO-a.

Tim se činom čitav prostor Jadranskog mora našao ispod NATO-vog kišobrana.

U EUROPSKOJ UNIJI UKINUT ROAMING

U državama-članicama Europske unije počela je primjena uredbe prema kojojn korisnici i u roamingu ili u mobilnim mrežama u inozemstvu plaćaju cijene prema tarifama u svojim matičnim zemljama. Predstavnici EU kazali su da je to rezultat predanog rada unazad deset godina i da građani više ne moraju brinuti o visokim naknadama za ‘roaming’ kada putuju u drugu članicu Unije.

HRVATSKA UŠLA U SCHENGENSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

Hrvatska policija i sigurnosne službe pristupile su Schengenskom informacijskom sustavu (SIS), što je važan korak u ispunjavanju kriterija za potpuni ulazak u schengenski sustav. SIS omogućava pristup glavnom alatu u suradnji policija unutar schengenskih granica,a pomoću kojeg se godišnje pronađe više od 200.000 traženih osoba, vozila, isprava i predmeta. Sustav sadrži više od 70 milijuna podataka, koje zemlje s pravom pristupa mogu tražiti i provjeravati.

OSNOVANA ZAJEDNIČKA ZNANSTVENA ZAKLADA ZAPADNOG BALKANA

Na summitu lidera zemalja Zapadnog Balkana u Trstu potpisan je dokument o osnivanju Znanstvene zaklade Zapadnog Balkana koja će financirat mlade istraživače iz cijele regije. Zaklada bi ponajprije dodjeljivala bespovratna sredstva mladim znanstvenicima koji žele osnovati vrhunske timove i laboratorije. Plan je i da se u sklopu zaklade osnuje program financiranja za razmjenu znanstvenika te suradnju ovdašnjih istraživača s kolegama iz Europe.

ZNANSTVENICI PROMATRALI SUDAR DVIJE NEUTRONSKE ZVIJEZDE

U listopadu su znanstvenici po prvi puta promatrali i zabilježili sudar dvije neutronske zvijezde udaljene 130 milijuna svjetlosnih godina od Zemlje. Bio je to jedan od najžešćih događaja u svemiru priikom kojeg nastaju zlato i platina, ali koji može pomoći i u razumijevanju tajni svemira. Od sudara neutronskih zvijezda do Zemlje su stigli gravitacijski valovi koji su dosad primijećeni samo prije dvije godine, no ti su gravitacijski valovi nastali sudarom crnih rupa.

Budući da crne rupe ne emitiraju svjetlost, astronomi tada nisu ništa mogli vidjeti. No, ovoga puta mogli su vidjeti, mjeriti i analizirati materiju, svjetlost i radijaciju.

IRAČKI PREMIJER PROGLASIO POBJEDU NAD ISIL-om

Irački premijer Haider al-Abadi objavio je kraj rata koji su iračke snage tri godine vodile protiv oružane skupine Islamska država Iraka i Levanta (ISIL) koja je na prostoru Iraka i Sirije proglasila svoj kalifat. ISIL je 2014. godine zauzeo čak trećinu teritorija Iraka, no vremenom je gubio bitke i teritorij, a presudna je bila bitka za grad Mosul.

