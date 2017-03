AMERIKANCI PRIJETE NOVIM KOREJSKIM RATOM: ‘Nemamo više strpljenja, vojna akcija nije isključena!’

SAD više nemaju strpljenja sa Sjevernom Korejom i ne isključuju čak ni vojnu opciju protiv režima u Pjongjangu.

“Naša politika strateškog strpljenja sa Sjevernom Korejom je došla kraju”, izjavio je danas u Seulu američki državni tajnik Rex Tillerson, koji je nakon Japana stigao u posjet Južnoj Koreji. Dodao je da su “sve opcije na stolu” pa i ona vojna, prenosi Reuters.

Propali napori da se Pjongjang urazumi

“Razmatramo široki spektar diplomatskih, sigurnosnih i ekonomskih mjera. Sve opcije su otvorene”, kazao je Tillerson na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim južnokorejskim kolegom Yun Byung-Seom.

Ovo dosad najžešće upozorenje Washingtona Pyongjangu došlo je u vrijeme u kome je Sjeverna Koreja ponovno izvela nekoliko nuklearnih testova.

Prije dolaska u Južnu Koreju, Tillerson je bio u Japanu gdje je izjavio kako su napori da se režim u Pjongjangu uvjeri da odustane od svoga nuklearnog programa propali.

Odgovarajući na pitanje o eventualnoj vojnoj opciji rješavanja spora sa Sjevernom Korejom, Tillerson je odgovorio: “Naravno da ne želimo da do toga dođe i da ne želimo vojne sukobe. No, ako njihov program naoružavanja dođe do razine kada iziskuje akciju, tada ni ta opcija nije isključena.”

