NEZAPAMĆENA KATASTROFA JE NEIZBJEŽNA: ‘U narednim godinama pogodit će vas super-divovski potres’

Seizmolozi su upozorili kako bi i sjever Japana uskoro mogao pogoditi potres jak poput onog iz 2011.

Postoji “velika vjerojatnost” da u sljedećih 30 godina Japan ponovo pogodi snažan razarajući potres sličan onome iz 2011., kada je poginulo gotovo 16.000 ljudi, a preko 2.000 ih je nestalo, upozorio je panel stručnjaka, piše Daily Mail.

Stožer za promociju istraživanja potresa (Headquarters for Earthquake Research Promotion) objavio je jučer kako postoji sedam do 40 posto šanse da otok Hokaido pogodi podrhtavanje tla magnitute jače od 8.8 po Richterovoj ljestvici. Stručnjaci su naveli potrebu za poboljšanjem priprema za katastrofu. Uz to, upozoreno je i kako ima 70 posto šanse da potres magnitude između 7.8 i 8.5 pogodi obalu Nemura, kao i 60 posto šanse da se sličan potrres dogodi sjevernije.

Potres već kasni

“Nadam se da se pripreme za katastrofu prilagođavaju u skladu s upozorenjima da bi super-divovski potres poput onoga koji je pogodio područje Tohoku isto tako mogao pogoditi i Hokaido”, rekao je Naoshi Hirata, profesor seizmologije na tokijskom sveučilištu i predsjedatelj panela Komiteta o istraživanju potresa. Panel je objasnio kako potres predviđene skale pogađa to područje svakih 340 do 380 godina, no kako je posljednji bio prije 400 godina, novi već i kasni.



Katastrofalni potres iz 2011. bio je između 9 i 9.1 na Richterovoj ljestvici, te je bio najjači zabilježeni u Japanu. Počinjena šteta bila je vrijednosti 360 milijardi dolara, poginulo je 15.894 ljudi, 2.546 je nestalo a 6.156 ozlijeđeno nakon što je kao posljedica potresa obale Japana još udario i tsunami. Posljedica ove nesreće je i katarstrofa u nuklearnoj elektranu Fukushima, što je rezultiralo radioaktivnim zračenjem okoliša.