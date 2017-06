KIŠA POTOPILA BERLIN: U jednom danu palo i više od četvrtine prosječne godišnje količine padalina!

Prostranu europsku ciklonu koja utječe na vrijeme i u našim krajevima berlinski Institut za meteorologiju je nazvao Rasmund. Ta ciklona je mnogim krajevima Njemačke tijekom četvrtka i u noći na petak donijela vrlo velike količine kiše.

Na području Berlina pala je ekstremna količina kiše koja je poplavila gradske ulice donijevši mnogo problema u prometu. Kiša je počela u četvrtak sredinom dana i do večeri je u mnogim dijelovima grada promet bio paraliziran zbog poplavljenih ulica. Tijekom petka promet se normalizirao, piše Crometeo.

Prema podacima Njemačkog meteorološkog zavoda (DWD) na području Berlina je u 24 sata (prema privremenim podacima do petka ujutro u 8 sati) palo i do 152 litre kiše na kvadratni metar (aerodromska postaja Berlin-Tegel). To je više od dvostruke prosječne mjesečne količine za lipanj. Na službenoj postaji Berlin-Tempelholf palo je 113 litara kiše na kvadratni metar (lipanjski prosjek je 69 litara kiše).



U Berlinu prosječno godišnje padne 571 litra kiše na kvadratni metar, tako da je u dijelovima grada tijekom četvrtka palo i više od četvrtine prosječne godišnje količine.

Ovakve količine kiše u kratkom vremenu su rijetke u Njemačkoj. DWD piše da je zadnji puta ovakav događaj zabilježen prije gotovo 40 godina (8. kolovoza 1978) kada je palo od 100 do 150 litara kiše na kvadratni metar.

Ciklona Rasmund polako odmiče na sjeveroistok kontinenta. Kiša, ali u znatno manjim količinama će padati još tijekom petka i subote.