NEVJEROJATNI PRIZORI: Fotograf sasvim slučajno iz helikoptera snimio nepoznato amazonsko pleme

O fotógrafo @ricardostuckert faz raro registro de uma tribo isolada em floresta no Acre. Ela é identificada apenas como 'Índios do Maitá', por estar próxima ao rio de mesmo nome. Veja mais imagens no link em nossa bio. #folha #fsp #índios #acre #amazonia #amazon

A post shared by Folha de S.Paulo (@folhadespaulo) on Dec 22, 2016 at 6:04am PST