NEVJEROJATNA VEZA BUDUĆEG PREDSJEDNIKA I NIKOLE TESLE: Ako itko zna tajne famoznih Teslinih spisa, onda je to Trump!

Donald Trump, koji je svojom pobjedom na američkim predsjedničkim izborima šokirao svijet, ima prilično neočekivanu poveznicu s, prema mnogima, najvećem geniju 20. stoljeća, Nikoli Tesli.

Nekoliko dana nakon što je Nikola Tesla preminuo 8. siječnja 1943., svu njegovu imovinu zaplijenio je FBI. Tri tjedna potom, FBI-jeva komisija pregledala je sve spise izumitelja porijeklom iz Hrvatske. Naravno, u komisiji nisu bili obični agenti nego znanstvenici, kako bi uopće mogli razumijeti Tesline ideje koje su bile daleko ispred svog vremena. Na čelu komisije bio je John G. Trump, stric budućeg američkog predsjednika, piše New Yorker

Da nije u pitanju samo slučajnost, potvrđuje i Donald, koji se često poziva na svog strica, koji je bio proslavljeni inženjer, fizičar i strojar koji je predavao i na MIT-u. “Stric mi je često pričao o nuklearnom ratu prije nego što je postao nuklearni”, među ostalim je znao govoriti Trump, vjerojatno ciljajući na hidrogensku bombu, obzirom da je rođen 1946. kada su atomske bombe itekako postojale.

Trumpov izvještaj

Osnovna briga američkih vlasti bila je da je Tesla možda razradio posebno oružje, poput ‘zrake smrti’. No, John G. Trump u izvještaju je zaključio kako su “Teslina razmišljanja i radovi, barem u zadnjih 15 godina, primarno filozofske prirode, spekulatavna i promotivna te ne sadrže nove, djelotvorne ili uvjerljive medote kako bi se ostvarile” .

No, mnogi su uvjereni da je službeno izvješće samo prikrivanje prave istine. Filadelfijski eksperiment, proveden svega šest mjeseci nakon smrti velikog izumitelja, mnogi vide kao dokaz da je u spisima bilo puno više od “teoretskih, filozofskih nagađanja”

Dana 22. srpnja 1943. USS Eldridge je učinjen potpuno nevidljivim, vidio se kao zelena izmaglica, no neki su se članovi posade poslije pokusa žalili na mučninu.

Sljedeći test proveden je 28. listopada i ovaj put Eldridge je u cijelosti nestao. Istodobno, viđen je u mornaričkoj bazi u Norfolku, udaljenom 600 kilometara, da bi brod opet nestao i pojavio se u Philadelphiji. Zagovornici ovog događaja tvrde kako se radilo o slučaju slučajne teleportacije.

Drugi pišu kako je u Teslinim spisima opisan izvor bezgranične energije, što su zataškale kapitalističke SAD. No, što god je pisalo u Teslinim bilješkama stric Donalda Trumpa je to prvi pročitao (a da je bio dovoljno “znanstveno pismen” da to i razumije). A ako je bio upola toliko blizak svom nećaku kako to tvrdi Donald Trump, možda je koju tajnu otkrio i njemu…