NEVJEROJATNA SNIMKA: Pogledajte kako je hrabra žena spriječila lopove da joj ukradu automobil: ‘Nisam puštala…’

Jedna je žena podijelila nevjerojatan i zastrašujući video pokušaja krađe njezina automobila. Sve se dogodilo usred bijelog dana u utorak poslijepodne u Milwaukeeju.

Melissa Smith je na Facebooku objavila kako je u utorak pokušavala upaliti svoj automobil kad su osumnjičenici, vjerojatno u ukradenom automobilu, pokušali ukrasti njezin terenac. Kasnije je za Fox6 rekla da ju je tijekom incidenta vodio čisti adrenalin.

‘Zgrabila sam brisače i nisam puštala’

‘Pomislila sam: ‘ovo se ne događa meni’ i počela trčati okolo, skočila sam na automobil, zgrabila sam brisače i nisam puštala’, rekla je Smith.

Skočila je na poklopac motora svog terenca kako bi spriječila lopove da ga odvezu.



‘Smijali su mi se. Klinac u mom automobilu mi se smijao dok sam bila na svom autu. Pokušao je odvesti automobil i zbaciti me s njega, a ja sam vrištala iz petnih žila i nisam silazila’, rekla je.

Nakon nekoliko sekundi, osoba u automobilu je izašla iz njega. Ostavio je vozilo u brzini, a Smith je zbog toga bila prisiljena uskočiti u automobil u pokretu.

Na Facebooku je napisala da lopovi nisu uspjeli ukrasti njezin terenac, ali su pobjegli s njezinom torbicom, iPhoneom i novčanikom.

‘Znam da je to bila opasna odluka, ali vodio me instinkt’

Začudo, ona je ostala neozlijeđena.

‘Mislim da nisam shvaćala kako je to zapravo moglo završiti. Znam da vjerojatno nije bila dobra odluka to učiniti, ali vodio me instinkt. Imala sam djelić sekunde za razmišljanje o tome što učiniti. To je bila moja prva reakcija’, rekla je Melissa.

Nakon svega je najprije obavijestila zaručnika o tome što se dogodilo i rekla mu da je dobro.

‘Bilo je zastrašujuće, no kad sam kasnije vidio snimku s nadzornih kamera, moje je srce potonulo. Ona se sigurno jako uplašila. takve se stvari svakog dana događaju i gotovo da to postaje norma’, rekao je uzrujano njezin zaručnik Brock Guetzke.

‘To nije cool. Neće te učiniti uspješnim, nećeš pošteno zaraditi novac na taj način. Jednog će te dana to odvesti u veliku nevolju’, poručila je Smith lopovu i rekla da joj je drago da ljudi mogu vidjeti snimku toga što se dogodilo jer se može dogoditi svakome, bilo gdje.

‘Ni ja nisam očekivala da bi mi se to moglo dogoditi u dva sata popodne’, rekla je. Naposljetku je dodala da je napravila veliku pogrešku ostavivši automobil otključan, s ključevima u njemu, na benzinskoj postaji.