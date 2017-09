KAKVA AKCIJA SPAŠAVANJA: Dječačić upao u 50 metara dubok bunar, vojska bagera kopala 10 sati da ga izvuku

Deset sati trajala je akcija spašavanja jednogodišnjeg dječaka koji je upao u bunar u kineskom gradu Xi’an u sjeverozapadnoj provicniji Shaanxi.

Nesreća se dogodila u petak oko devet sati kada je dječak s bakom i djedom izašao van. No kada su naišli na blatnjavi dio puta, prema igralištu, dječak je pao s električnog vozila, te u idućem trenutku završio u rupi.

Vatrogasci su na mjesto nesreće dovezli snažnu mašineriju te brzo započeli akciju spašavanja. Prema informacijama s mjesta događaja što ih prenosi 9news, radilo se o rupi dubokoj između 40 i 50 metara, promjera svega 20-ak centimetara. Dječačić se zaglavio na dubini od oko 12 metara od otvora.



Spasioci dopremili kisik, vodu, hranu

Kako bi omogućili dječaku da normalno diše spasioci su dopremili kisik, a hranu i vodu su mu spuštali u rupu kako ne bi ostao bez energije. Budući da se akcija odužila do mjesta nesreće stigli su i dječakovi roditelji ne bi li ga razgovorom držali budnim.

Desetak rovokpoača s obližnjeg gradilišta stiglo je u pomoć, a na kraju je odlučeno da se sa strane iskopa 13 metara duboki otvor ne bi li se dječaka izvuklo bočno, kroz rupu u zidu.

No, zbog iznimno složenih geoloških uvjeta, s obzirom da se radilo o slojevima gline i pijeska velika količine podzemne vode izbila je kada su spasioci prokopali do dubine od oko 12 metara. Uz to, došlo je i do klizanja tla, pa je na kraju dječak izvučen uz pomoć užeta.