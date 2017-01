NESREĆA KOJA JE UMALO DOVELA DO TREĆEG SVJETSKOG RATA: Otkrivena strogo čuvana tajna Hladnog rata

Za vrijeme Hladnog rata kod obala Velike Britanije došlo je do sudara dviju nuklearnih podmornica, a posljedice sudara su bile toliko velike da je umalo izbio treći svjetski rat.

Otkrili su to do sada tajni dokumenti CIA-e koji su više od 40 godina bili klasificirani kao informacije od najvećeg značaja koje nikako nisu smjele dospjeti u javnost. Dokumenti otkrivaju da su se sudarile podmornice Sovjetskog Saveza i Sjedinjenih Američkih Država dok su plovile podmorjem kod Holy Locha u Škotskoj, piše Daily Mail.

40 godina skrivana tajna

Ovaj nevjerojatan događaj zbio se 1974. godine, u trenutku kada su ove dvije zemlje bile u političkom sukobu, u trenutku vođenja hladnoratovske politike između zapadnih sila predvođenih SAD-om i istočnih sila predvođenih SSSR-om koja se vodila svim mogućim sredstvima, no nikada nije prerasla u masivni oružani sukob svjetskih razmjera.

Ova je nesreća bila je strogo čuvana tajna CIA-e, a javnost je za njie saznala proteklog mjeseca kada je više od 13 milijuna stranica CIA-inih dokumenata objavljeno na internetu.



Američka je vojska u ono doba imala nuklearnu podmornicu smještenu nedaleko od vojne baze u Holy Lochu. USS James Madison podmornica nosila je oko 160 nuklearnih bojnih glava, a u trenutku nesreće izlazila je iz baze.

‘Strogo povjerljivo’

Naslov poruke koja je 3. studenog 1974. stigla do glavnog tajnika SAD-a, Henrya Kissingera, glasio je: ‘strogo povjerljivo’, a u poruci je pisalo kako je podmornica Sovjetskog Saveza umalo nagazila na američku podmornicu, obje su podmornice izronile, a potom je sovjetska uronila u more te nestala.

Stručnjak za nuklearno naoružanje, Hans Kristensen napominje kako je ova nesreća podmornica, koje su nosile nuklearno oružje, mogla prouzročiti izuzetno veliku katastrofu kao i velik broj mrtvih s obje strane. Također napominje kako je moglo doći do eskalacije novih sukoba ukoliko bi jedna od strana pogrešno protumačila ovaj događaj te se odlučila braniti. Kako napominje stručnjak, takvo pogrešno tumačenje slučajne i neplanirane kolizije dviju podmornica mogao je dovesti do izbijanja trećeg svjetskog rata. Srećom to se nije dogodilo.

Optužbe na račun Therese May

Ova informacija dolazi u trenutku kada je premijerka Theresa May optužena za prikrivanje propalog testiranja britanskog nuklearnog programa – Trident za koji je najprije tvrdila da nije znala, no početkom ovog tjedna ipak je priznala da je bial upoznata s operacijom.

Trident II D5 projektil skrenuo je s kursa nakon što je ispaljen iz podmornice kraljevske mornarice kod obala Floride, u lipnju 2016. Test se dogodilo samo nekoliko tjedana uoči ključnog glasovanja o obnovi Trident programa.