SLUČAJ MISTERIOZNOG UBOJSTVA MLADE DJEVOJKE S ISLANDA DOBIO NEOČEKIVANI RASPLET: ‘Bačena je živa u hladni ocean!’

Tajnovit nestanak 20-godišnjakinje koji je digao Island na noge dobio je neočekivani nastavak. Prema informacijama koje je objavio državni radio, nalazi obdukcije pokazali su da je mlada Birna Brjansdottir preminula od utapanja.

Također, kako je objavio državni radio, Birna Brjansdottir bila je davljena prije nego što je bačena u more, no u trenutku pada u hladno more, još je bila živa. Obdukcija je otkrila da je imala vode u plućima što ukazuje na to da je uzrok smrti bilo utapljanje, piše Island Rewiew.

VELIKA TUGA U ZEMLJI KOJA NE ZNA ZA KRIMINAL: Najopsežnija potraga u povijesti završila neočekivanom tragedijom

Najveća istraga u povijesti Islanda

Tijelo mlade djevojke Birne Brjansdottir pronađeno je tjedan dana nakon njezina nestanka, na plaži izvan glavnog islandskog grada.



Birna je nestala 14. siječnja kada se nije vratila iz izlaska, nadzorne kamere snimile su njezine posljednje korake po hladnim i maglovitim ulicama Reykjavika. U 5 sati ujutro otišla je po kebab te joj se potom izgubio svaki trag. Te kobne subote ujutro Birna nije došla na posao, nakon čega je njezina majka obavijestila policiju. Tada je započela najopsežnijih potraga u modernoj povijesti zemlje. Više od 720 ljudi bilo je uključeno u akciju.

Nedugo nakon pronalaska leša islandska policija je uhitila dva osumnjičenika za ubojstvo, dvojicu jedriličara iz Grenlanda koji su na Island stigli brodom koji je bio vezan u luci nedaleko od mjesta na kojem su pronađene čizme nestale djevojke. Ubrzo je u automobilu koji su iznajmila dvojica Grenlanđana policija pronašla tragove krvi koji su upućivali na nasilnu smrt djevojke. U međuvremenu je jedan pušten na slobodu, a drugi je i dalje u pritvoru.

MISTERIOZAN ZLOČIN U CRNO ZAVIO JEDNU OD NAJSIGURNIJIH ZEMALJA: ‘Ovo je tako neobično, pa ljudi ovdje ne nestaju samo tako’

Država s najmanjom stopom kriminala

Island koji broji nešto više od 320.000 stanovnika ima jednu od najnižih stopa kriminala u cijelom svijetu, ubojstva su tamo iznimno rijetka, a policijski službenici ulicama patroliraju nenaoružani. Island je nekoliko godina preživio bez ijednog ubojstva (2003., 2006. i 2008.), a između 2000. i 2012. godine na Islandu je ubijeno 25 osoba. Stopa ubojstava iznosi samo 0,3 ubojstava na 100.000 stanovnika, što je značajno manje od svjetskog prosjeka.