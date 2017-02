NEMOJ U JAVNOSTI, DRAGA: Kamere uhvatile intimni trenutak Donalda i Melanije, otkriveno što on zapravo znači

Donald Trump ne želi u javnosti držati svoju suprugu Melaniu za ruku jer želi izgledati kao alfa predsjednik, tvrdi stručnjakinja za govor tijela.

Predsjednik i prva dama pomalo su se nezgrapno držali ovog petka na pisti međunarodne zračne luke u Palm Beachu. On je tek stigao s Air Force One kako bi ju posjetio u odmaralištu Mar-A-Lago.

Predsjednički se par prvo držao za ruke nakon što je on izašao iz letjelice. Ali Trump je zatim naglo pustio ruku supruge kako bi zapljeskao zajedno s ljudima koji su mu došli poželjeti dobrodošlicu. Melanija je zatim ponovo posegla za njegovom rukom, a on ju je privukao sebi, potapšao, i opet ispustio.



Znakovitost držanja za ruku

“Držanje za ruku obično pokazuje kako je par zajedno”, objašnjava stručnjakinja za govor tijela Patti Wood Daily Mailu. “Ali meni više izgleda kako on govori ‘Želim biti viđen kao potpuno samostalan predsjednik’, što je dosta alfa. ‘Želim biti samo moćni ja.’ I očito je kako je to njegov izbor.”

Snimka dočeka pokazuje kako je prva dama Melania u početku sva nasmiješena dok je strpljivo čekala na ponovni susret sa suprugom nakon njegovog burnog tjedna u Washingtonu.

Poljubila ga je kada je sišao sa stepenica, i to je bilo njeno prvo pojavljivanje u javnosti od predsjedničke inauguracije prije skoro dva tjedna. Melania ga je zatim uhvatila za ruku dok su prelazili pistu, ali predsjednik je nakon toga dva puta ispustio ruku svoje supruge.

“Držanje za ruku može reći toliko toga o osobi i paru, ovisno o položaju ruku, tko prvi posegne za rukom druge osobe, tko prvi pusti ruku”, kaže Wood, koja je napisala knjigu o govoru tijela i prvim utiscima.

“Ono što je fascinantno, i to mislim svima nama, je to što se uopće i drže za ruke u javnosti.”

Dva puta ju odbio

Predsjednik je pustio ruku svoje supruge prvi put kada je zapljeskao, a zatim opet ubrzo nakon što ga je ona ponovo uhvatila za ruku.

Trump je zatim hodao malo ispred Melanie.

“Iako čujemo kako Melania želi biti kao Jackie O, ona je ta koja je inicirala držanje za ruku. On je zapljeskao kako bi se izvukao iz toga, što je jako čudno, jer se praktički ‘odpljeskao’ od nje”, kaže Wood.

“A zatim drugi put kada je kada je zauzela podložan položaj u kojem je stavila svoju ruku dolje, pokazujući ‘Ja sam podložna, ja ću zauzeti donji položaj, ali želim da se držimo za ruke’, ona se tako postavi, ali on i to napusti.”

Način na koji je Trump potapšao ruku svoje supruge, koristeći ravan dlan s otvorenim prstima, nije nimalno nježna gesta”, tvrdi Wood. Radilo se o čistom odbijanju. “Povuče njenu ruku prema sebi, pokazujući svoju moć, a zatim je ravnim dlanom odbije. I smiješi se dok to radi. Nije ljut. Potpuno kontrolira što se događa.”

Privatno su drugačiji

Na temelju ostatka interakcije, te drugih snimaka, Wood vjeruje kako se predsjednički par drži za ruke, ali strogo privatno.

“Ne želi to raditi u javnosti”, kaže stručnjakinja. “Vrlo je jasno da ona to želi, voljela bi to. Tako bi se osjećala spojeno te bi i ona dobila nešto od te moći i samouvjerenja, dok on govori ‘Ne, ne u javnosti’.”

Wood tvrdi kako su prije više godina bili jako seksualno bliski, kada su tek počeli biti zajedno, prvih godina braka. No sada govor tijela pokazuje kako Trump želi biti viđen kao alfa.