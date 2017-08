‘NEMOJ JE*ENO PUCATI’: Dobila doživotni zatvor zbog papige koja je ponavljala zadnje riječi ubijenog supruga

Glenna Duram (49) prošlog je mjeseca proglašena krivom za teško ubojstvo supruga, Martina Durama, a sud ju je jučer osudio na doživotni zatvor. Nesretnog je 46-godišnjaka Glenna upucala pet puta, nakon čega se i sama pokušala ubiti. No, preživjela je, a u doživotni zatvor strpao ju je njezin kućni ljubimac – papiga Bud, koji je danima nakon ubojstva imitirao Martinov glas i ponavljao njegove zadnje riječi: “Nemoj je**no pucati”.

Ubojstvo se dogodilo 2015. godine u Michiganu, a da nije bilo Buda, jedinog svjedoka nemilog događaja, Glenna Duram bi se najvjerojatnije izvukla bez kazne.

Naime, ona je čak pet puta pucala u svog supruga Martina, nakon čega je on preminuo, a ona se pokušala ubiti. No, prije negoli je upucan, Martin je izrekao svoje zadnje riječi: “Nemoj jebeno pucati”, koje je čuo i Bud, piše The Daily Mail.

Nakon što je ubila supruga, Glenna je pucala i u sebe, no ranjavanje je preživjela.



Nakon što je Martinova bivša supruga Christina Keller primijetila da Bud stalno ponavlja spomenutu rečenicu, i otac ubijenog Martina to je potvrdio, iznijevši teoriju da je Bud svjedočio ubojstvu te da zato ponavlja te riječi.

Tijekom desetodnevnog suđenja, obrana je tvrdila da je Glenna u trenutku ubojstva bila u stanju smanjene ubrojivosti, no sud ju je u ponedjeljak na kraju osudio na doživotni zatvor, a njezini odvjetnici najavljuju žalbu.

“Svjedok – papiga” ubojstva je zapravo vrsta žako, afrička siva papiga koja je poznata po izuzetnoj sposobnosti imitiranja govora.